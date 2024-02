Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc bổ sung đối tượng cảnh vệ

Tại phiên họp lần này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cảnh vệ. Đây là dự án luật do Bộ Công an là cơ quan chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ được trình QH cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp 7 sắp tới.

Theo dự thảo được cơ quan soạn thảo công bố để lấy ý kiến, một trong những nội dung quan trọng là bổ sung 3 chức danh vào danh mục đối tượng cảnh vệ, gồm: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Ngoài ra, Bộ Công an đề xuất bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an về việc được quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết đối với đối tượng không phải là đối tượng cảnh vệ theo luật định, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước...



Chủ tịch QH Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về dự án luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp TTXVN

Cũng trong phiên họp chỉ kéo dài một ngày 22.2, UBTVQH sẽ cho ý kiến việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Lưu trữ (sửa đổi), xem xét báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 12.2023 và tháng 1. Cùng đó, UBTVQH cũng sẽ xem xét tờ trình của Viện KSND tối cao về giao bổ sung số lượng kiểm sát viên của Viện KSND và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 5 QH khóa XV.

Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh nâng cao khả năng tự lực, tự cường

Sáng 21.2, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp cho ý kiến về một số nội dung lớn tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Chủ tịch QH đánh giá cao Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với ban soạn thảo dự án luật và các cơ quan đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Theo Chủ tịch QH, đây là cơ hội tạo điều kiện cho công nghiệp quốc phòng, an ninh được củng cố, phát triển, nâng cao tiềm lực trong bối cảnh cần nâng cao khả năng tự lực tự cường để phát triển, nhất là Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch QH nhấn mạnh trước yêu cầu của thực tiễn, cần xây dựng dự án luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng; khắc phục kịp thời những khó khăn, bất cập để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp.

Dự án luật cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng nội dung bám sát dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu Pháp lệnh động viên công nghiệp và Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng, tham khảo một số luật khác, nghiên cứu thêm thiết kế chính sách…