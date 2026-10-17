Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ GD-ĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm việc để thiếu SGK

Sáng 17.10, trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, cho biết cử tri TP.HCM kiến nghị Bộ GD-DT có các giải pháp để bảo đảm việc cung ứng kịp thời, tránh tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học 2026 - 2027.

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, dù Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị xuất bản, phát hành để cung ứng sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ, không để học sinh thiếu sách khi bước vào năm học mới.

Tuy nhiên, sau khai giảng năm học 2026 - 2027, năm học đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất, tình trạng thiếu sách giáo khoa vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ GD-ĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa và công khai kết quả để cử tri theo dõi, giám sát.

Đồng thời, cần khẩn trương triển khai các giải pháp cung ứng đủ số sách giáo khoa còn thiếu; không để tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa trong các năm học tiếp theo.

Cũng theo bà Lê Thị Nga, cử tri tỉnh Tuyên Quang phản ánh tình trạng trẻ em trong cùng lớp mẫu giáo nhưng được hưởng mức hỗ trợ ăn trưa khác nhau 360.000 đồng và 160.000 đồng mỗi tháng. Cụ thể, theo Nghị định 277, trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng; trong khi trẻ ngoài 5 tuổi áp dụng theo Nghị định 105 chỉ được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng.

"Sự chênh lệch này tạo ra bất hợp lý ngay trong cùng một nhóm trẻ có điều kiện học tập và sinh hoạt tương đồng, gây khó khăn cho cơ sở giáo dục khi tổ chức bữa ăn, đồng thời chưa bảo đảm nguyên tắc công bằng trong thụ hưởng chính sách", bà Nga bày tỏ.

Thông tin về vấn đề này, Bộ GD-DT trước đó cho biết trong tháng này sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 105, trong đó nâng mức hỗ trợ ăn trưa để thống nhất với Nghị định 277, tức 360.00 đồng/tháng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ GD-ĐT khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi để đảm bảo mức hỗ trợ ăn trưa được quy định thống nhất, công bằng; đồng thời làm rõ nguyên tắc xử lý trong thời gian chuyển tiếp để tránh tiếp tục phát sinh chênh lệch chính sách giữa các nhóm trẻ có điều kiện học tập, sinh hoạt tương đồng.

Đề nghị sớm áp dụng biểu giá bán lẻ điện mới

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, cử tri nhiều địa phương quan tâm tính minh bạch trong cơ cấu giá điện và tác động của giá điện đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Đồng thời, đề nghị sớm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới theo Quyết định số 14 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công thương đã trả lời về nguyên tắc áp dụng thống nhất giá bán lẻ điện giữa khu vực đã nối lưới và chưa nối lưới điện quốc gia; đồng thời thông tin về việc điều chỉnh biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc, nâng bậc 1 lên 100 kWh và điều chỉnh khoảng cách giữa các bậc theo Quyết định số 14.

Tuy nhiên, báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ rõ, nội dung trả lời của Bộ Công thương vẫn chưa làm rõ tác động thực tế của biểu giá mới đối với các nhóm hộ sử dụng điện khác nhau, nhất là nhóm thu nhập thấp, đồng thời chưa nêu cụ thể thời điểm được áp dụng.

"Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến chi phí sinh hoạt hằng ngày của người dân và được cử tri nhiều địa phương cùng quan tâm. Việc trả lời theo hướng khái quát “sẽ tiếp tục nghiên cứu” là chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu giải trình đối với cử tri", báo cáo nêu.

Đáng lưu ý, Quyết định số 14 đã được ban hành tháng 5.2025, quy định cơ cấu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 5 bậc. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm kể từ ngày ban hành, cơ cấu biểu giá này vẫn chưa được áp dụng trên thực tế.

Bộ Công thương cho biết đang khẩn trương xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định 14 và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành ngay trong tháng 10. Song, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Công thương khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, làm rõ thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc để người dân sớm được thụ hưởng chính sách mới.