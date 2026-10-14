Yêu cầu Bộ GD-ĐT báo cáo những điểm chưa ổn của sách giáo khoa

Thẳng thắn đánh giá những bất cập

Chiều 13.10, trong buổi làm việc đầu tiên của Đoàn giám sát của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT về thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, chuyên đề công tác giáo dục phổ thông, khi nói về nội dung giám sát chương trình và sách giáo khoa, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư, yêu cầu phải cầu thị, thẳng thắn đánh giá những bất cập, kiên quyết loại bỏ những nội dung không còn phù hợp và giải quyết dứt điểm tình trạng lãng phí từ sách bài tập dùng một lần.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư ẢNH: DUY MẠNH

Theo ông Trịnh Văn Quyết, công tác giám sát chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa là khối lượng công việc rất lớn, "nội dung rất phức tạp, nhạy cảm". Chương trình giáo dục phổ thông là vô cùng quan trọng, bởi nó tác động trực tiếp tới giai đoạn hình thành nhân cách con người, giáo dục những mầm non tương lai có kiến thức nền (kiến thức cơ bản) để vào đời. Nếu giáo dục phổ thông tốt thì mới tạo ra nguồn lực tốt cho đất nước.

Do đó, Bộ GD-ĐT phải rất cầu thị, xem xét thật khách quan, soi chiếu vấn đề từ nhiều góc cạnh, phải vì sự nghiệp GD-ĐT chung của quốc gia, thì việc đánh giá mới đầy đủ nội dung và mới tốt.

Đây là mảng mà đoàn giám sát sẽ tập trung "soi chiếu" kỹ lưỡng tính khoa học, tính liên thông giữa các cấp học, mức độ phù hợp với tâm sinh lý học sinh; đồng thời mổ xẻ những bất cập về tải trọng, giảm tải và tổ chức dạy học tích hợp.

Đoàn giám sát cũng sẽ đặc biệt lưu tâm đến các môn cốt lõi như lịch sử, giáo dục công dân và ngữ văn. Trưởng đoàn giám sát nhắc lại lời dạy của Bác Hồ, "dân ta phải biết sử ta" và khẳng định: "Trước khi thành người tài thì phải là người có đức, phải trở thành con người của xã hội chủ nghĩa đã".

Làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp cụ thể

Về sách giáo khoa, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận, việc đổi mới sách giáo khoa những năm qua, bên cạnh ưu điểm đạt được, cũng phải khiêm tốn thấy rằng còn nhiều điều phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng. Còn nhiều nội dung chưa ổn.

Việc thực hiện chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách" đặt ra không ít những vấn đề về chất lượng, về lựa chọn, về chi phí, dẫn đến dư luận xã hội còn nhiều băn khoăn, bức xúc. Đoàn kiểm tra giám sát sẽ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý, đề xuất những giải pháp rất cụ thể với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư cũng nêu thực trạng lãng phí nảy sinh từ các loại sách bài tập học sinh chỉ dùng được một lần (ghi trực tiếp kết quả vào sách). Tác hại không chỉ là lãng phí mà còn ảnh hưởng tới cơ chế ghi nhớ kiến thức của học sinh. Việc tự ghi bài làm vào giấy trong thời gian tự học sẽ giúp học sinh nhớ lâu. Nếu chỉ đánh dấu vào ô kết quả thì ấn tượng về kiến thức của người học sẽ mờ nhạt. Các nhà giáo dục phải nghiên cứu kỹ lưỡng các giải pháp thay thế, có nhiều lựa chọn cho nhiều đối tượng học sinh và điều kiện gia đình khác nhau.

"Riêng đối với sách giáo khoa, nhất thiết phải trưng cầu ý kiến của các chuyên gia, nhận xét, đánh giá, đề xuất nội dung nào giữ lại tiếp tục giảng dạy, nội dung nào cần phải lược bỏ, phải thay thế. Và có nên kế thừa những giá trị của bộ sách trước đây hay đổi mới theo cách nào để vừa hiện đại, vừa vững vàng về chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa Việt Nam. Tôi đề nghị Bộ GD-ĐT cần chủ động đề cập, giải trình đầy đủ những vấn đề này trong báo cáo", Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư yêu cầu.

Một vấn đề khác ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu chỉ ra là trách nhiệm xuất bản sách giáo khoa. "Trách nhiệm trong biên soạn nội dung là của nhà nước, của Bộ GD-ĐT. Nhưng trước đây ta làm thế nào? Có đúng hay không đúng? Bây giờ cần phải khắc phục cái gì? Cũng là những vấn đề mà chúng ta cần phải soi chiếu cho thật kỹ", Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư nói.