Thúy Diễm đón tin vui ở tuổi 40

Diễn viên Thúy Diễm gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân, kèm theo dòng chia sẻ về việc sắp đón thêm thành viên mới. Sao phim Cưới vợ cho cha bày tỏ: “Còn hạnh phúc nào hơn khi đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới, ba Thành và mẹ Diễm lại nhận được món quà thiêng liêng và vô giá này. Ngày cầm tờ giấy báo trên tay, ba mẹ đã xúc động đến rơi nước mắt khi biết rằng một em bé khỏe mạnh đang hiện diện và lớn dần từng ngày trong bụng mẹ”.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Trong ảnh, nam diễn viên có mặt để ủng hộ vợ ra mắt dự án điện ảnh hồi năm 2025 Ảnh: ĐPCC

Thúy Diễm cho biết người bạn đời không giấu được niềm vui khi một lần nữa được “lên chức”. Trong khi đó, cô lại được ấp ủ một thiên thần trong lòng, được thực hiện thiên chức làm mẹ trong niềm hạnh phúc. Tiết lộ thêm về phản ứng của con trai, sao nữ 8X bộc bạch: “Bảo Bảo giờ đây cũng chính thức được lên chức anh hai rồi. Con vui tít cả mắt khi nghe ba mẹ thông báo sắp có em”.

Kèm theo đó, Thúy Diễm cũng có những lời nhắn nhủ đến thiên thần nhỏ sắp chào đời. Cô chia sẻ con chính là sợi dây gắn kết của gia đình, đồng thời bộc bạch thêm: “Nhờ có con mà ba mẹ thêm thấu hiểu, thêm yêu thương và mạnh mẽ trưởng thành hơn mỗi ngày. Con mang đến cho gia đình mình một niềm hạnh phúc thật lớn lao và trọn vẹn”.

Thúy Diễm không mong gì hơn việc con sẽ thật mạnh khỏe, bình an. Cô cũng bày tỏ niềm hào hứng, mong chờ ngày bé chào đời. Cuối bài viết, sao nữ 8X chia sẻ: “Gia đình con xin được chia sẻ niềm vui đặc biệt này cùng tất cả mọi người. Ba mẹ, anh hai Bảo Bảo và cả gia đình yêu con thật nhiều, thiên thần nhỏ của ba mẹ”.

Thúy Diễm nỗ lực cân bằng thời gian dành cho công việc và gia đình. Cô thấy bản thân may mắn khi có sự hỗ trợ của chồng và người thân trong gia đình Ảnh: NVCC

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên và gia đình khi sắp chào đón thêm thành viên mới. Trong khi đó, một số khán giả ngưỡng mộ tổ ấm viên mãn hiện tại của người đẹp 8X và Lương Thế Thành bởi cả hai không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà còn trong công việc nghệ thuật.

Hôn nhân của Thúy Diễm - Lương Thế Thành

Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn hồi năm 2016 và đón con đầu lòng hồi năm 2018, trong sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp. Cách đây không lâu, bộ đôi kỷ niệm chặng đường 10 năm gắn bó, dành những lời “có cánh” khi nhắc đến người còn lại trước truyền thông. Với Thúy Diễm, chồng hỗ trợ cô để bản thân vừa yên tâm chuyện gia đình, vừa có thể làm tốt các dự án nghệ thuật.

Về phần Lương Thế Thành, thời gian qua anh gây chú ý với vai diễn trong phim Bóng ma hạnh phúc. Nhân vật của anh vấp phải những tranh cãi trên mạng xã hội, thậm chí nhiều người còn tràn vào trang cá nhân của Thúy Diễm để “mắng vốn”. Đón nhận điều này, sao nữ 8X bày tỏ sự thấu hiểu cho tính chất công việc của người bạn đời. Cô từng chia sẻ: “Quan trọng ngoài đời ngoan thật ngoan, là ông chồng chu đáo hiểu chuyện, yêu vợ, thương con là em thương lắm, như anh đã luôn luôn ủng hộ cho em trên hành trình làm nghề”.