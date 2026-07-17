Thúy Diễm khoe nhan sắc rạng rỡ, trải lòng chuyện mang thai ở tuổi 40

Bộ ảnh được thực hiện ở tháng thứ 7 thai kỳ ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm, đồng thời đánh dấu cột mốc đặc biệt khi cả hai chuẩn bị chào đón thành viên mới sau 8 năm.



Cặp đôi lưu giữ khoảnh khắc này bằng một bộ ảnh nhẹ nhàng, gần gũi. Trong từng khung hình, Thúy Diễm rạng rỡ với bụng bầu ngày một lớn, còn Lương Thế Thành luôn dành cho vợ ánh mắt trìu mến và những cử chỉ chăm sóc đầy yêu thương Ảnh: NVCC

Lương Thế Thành không giấu được niềm hạnh phúc. Nam diễn viên cho biết đây là món quà mà cả hai vợ chồng cùng gia đình đã mong chờ từ rất lâu. Nam diễn viên cho biết anh đang háo hức hơn với hành trình làm bố lần thứ hai. Dù đã có kinh nghiệm chăm con, cảm giác chờ đón một em bé vẫn mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ. "Tôi cứ tưởng lần hai sẽ bớt hồi hộp hơn, nhưng hóa ra vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Chỉ khác là lần này mình bình tĩnh hơn, biết phải chuẩn bị những gì để chăm sóc hai mẹ con thật tốt".

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lương Thế Thành và Thúy Diễm thống nhất dành nhiều thời gian hơn cho gia đình trong giai đoạn đặc biệt này. Thúy Diễm chủ động giảm bớt lịch làm việc để nghỉ ngơi, dưỡng thai và chuẩn bị đón em bé. Trong khi đó, Lương Thế Thành cũng sắp xếp các dự án điện ảnh và truyền hình hợp lý để có thể ở bên vợ nhiều hơn trong những tháng cuối thai kỳ.

"Hiện tại ưu tiên lớn nhất của gia đình là mẹ khỏe, em bé khỏe. Công việc vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước, nhưng những khoảnh khắc này thì không thể quay lại lần thứ hai”, Lương Thế Thành nhấn mạnh.

Đây cũng là quãng thời gian hai vợ chồng và gia đình nhỏ vừa kết thúc chuyến nghỉ dưỡng kéo dài nhiều ngày để tận hưởng những tháng cuối thai kỳ trước khi em bé chào đời Ảnh: NVCC

Theo Lương Thế Thành, con trai đầu lòng Bảo Bảo cũng rất mong chờ ngày được làm anh của một em bé. Cậu bé thường xuyên trò chuyện với em trong bụng mẹ, xoa bụng mẹ và háo hức đếm từng ngày em chào đời.

Thúy Diễm nói về cột mốc mới

Bước sang tháng thứ 7 thai kỳ, Thúy Diễm vẫn giữ tinh thần lạc quan dù sức khỏe không còn nhẹ nhàng như lần mang thai đầu tiên. Nữ diễn viên cho biết sau 8 năm mới tiếp tục làm mẹ nên mọi cảm xúc đều rất đặc biệt.

“Thật sự đây là điều cả hai vợ chồng và ông bà nội ngoại hai bên đều mong ước”, diễn viên 8X bộc bạch.

Hiện nữ diễn viên đã bắt đầu chuẩn bị phòng riêng, quần áo và những món đồ nhỏ xinh để chuẩn bị đếm ngày chào đón thành viên mới của gia đình Ảnh: NVCC

Theo Thúy Diễm, điều khiến cô hạnh phúc nhất không nằm ở việc em bé là trai hay gái. Với nữ diễn viên, chỉ cần con đến với mình đã là một niềm hạnh phúc, và điều quan trọng nhất vẫn là em bé phát triển khỏe mạnh trong suốt thai kỳ. "Mang thai ở tuổi 40 không phải là điều dễ dàng với tôi nên dù là con trai hay gái thì con khỏe mạnh vẫn là điều quan trọng nhất”, Thúy Diễm tâm sự.

Trong suốt thai kỳ của Thúy Diễm, Lương Thế Thành gần như sắp xếp lại toàn bộ lịch trình để có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh luôn nhắc vợ ăn đúng bữa, nghỉ ngơi và hạn chế làm việc quá sức. "Anh Thành gần như quản lý luôn chuyện ăn uống của tôi. Ngày nào cũng nhắc phải ăn nhiều, bồi bổ, uống đủ nước, ngủ sớm. Nhiều lúc tôi đùa mình giống như có thêm một bác sĩ riêng ở nhà”, Thúy Diễm chia sẻ.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Thúy Diễm và Lương Thế Thành trong bộ ảnh mới Ảnh: NVCC

Mỗi lần đi khám thai, nam diễn viên đều cố gắng sắp xếp công việc để đưa vợ đi cùng. Hai vợ chồng cũng vừa có chuyến nghỉ dưỡng kéo dài nhiều ngày để thư giãn, tận hưởng quãng thời gian riêng trước khi chính thức bước vào giai đoạn "về đích" của thai kỳ. Với cả hai, đây không chỉ là một chuyến du lịch mà còn là dịp để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và chuẩn bị tinh thần cho hành trình đón thêm thành viên mới.



Mang thai ở tuổi 40, Thúy Diễm cho biết cô cảm thấy may mắn khi luôn có chồng và hai bên gia đình đồng hành. Nữ diễn viên chia sẻ: "Mỗi ngày của tôi bây giờ khá đơn giản. Ăn uống, nghỉ ngơi, đi dạo, đọc sách, chơi với con trai và chuẩn bị từng chút một để đón em bé. Cuộc sống chậm lại nhưng lại khiến mình thấy bình yên hơn rất nhiều".