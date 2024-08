Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt, 4 tỉnh ứng phó lũ

Công văn nêu rõ, 9 giờ ngày 28.8, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà ở cao trình 58,02 m, lưu lượng đến hồ 281 m3/s, lưu lượng xả 257 m3/s. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT lệnh Giám đốc Công ty CP thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt hồ thủy điện Thác Bà vào 14 giờ ngày 28.8.



Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt vào chiều nay ẢNH: BÁO YÊN BÁI

Bộ NN-PTNT yêu cầu Công ty CP thủy điện Thác Bà tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về bộ (qua Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cùng ngày, Bộ NN-PTNT ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, TP: Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Thác Bà.

Văn bản nêu rõ, để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, UBND các tỉnh, TP trên tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; bến đò ngang, đò dọc. Đồng thời rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Thác Bà để chủ động biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

UBND các tỉnh, TP chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xả lũ; đồng thời báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về bộ.

Trước đó, đầu tháng 8, quá trình xả lũ hồ thủy điện Thác Bà đã gây ra thiệt hại tại H.Yên Bình (Yên Bái) làm 49 nhà bị ngập, 30 xưởng gỗ bóc bị ảnh hưởng, 47 ha lúa và hoa màu bị ngập, 400 con gia cầm bị chết, 5 ao cá mất trắng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 470 triệu đồng.