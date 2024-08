Gần 80 nhà xưởng bị ngập do thủy điện xả lũ

Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ thứ 4

Sáng 6.8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã có công điện đề nghị Công ty thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở thêm 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày.

Công điện nêu, lúc 7 giờ sáng 6.8, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 107,82 m, lưu lượng đến hồ 9.241 m3/giây, lưu lượng xả 7.144 m3/giây.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ thủy điện Hòa Bình. Đồng thời, đề nghị Công ty thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ NN-PTNT và các cơ quan liên quan theo quy định.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ.

Đến hiện tại, 4 thủy điện lớn ở miền Bắc là Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Thác Bà đang duy trì 13 cửa xả lũ (Hòa Bình 4, Tuyên Quang 3, Sơn La 3, Thác Bà 3).

3 người chết, 3 người bị thương do mưa lớn

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, mưa lớn trong 2 ngày 4 - 5.8 tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Sơn La và Yên Bái đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Thiên tai đã khiến 3 người chết (Hà Giang 2, Sơn La 1) và 3 người bị thương (Hà Giang 2, Sơn La 1); 109 nhà ở bị thiệt hại, ngập úng, ảnh hưởng (Hà Giang 48, Lào Cai 37, Yên Bái 24); 10 nhà phải di dời khẩn cấp (Hà Giang); 95 ha lúa bị ngập, ảnh hưởng, 21 ha hoa màu bị ngập úng; 2.329 con gia súc, gia cầm bị chết.

Ngoài ra, 1 công trình thủy nông, 2 tuyến kênh mương hư hỏng (Hà Giang); 170 điểm giao thông bị sạt lở, ách tắc với tổng khối lượng 58.810 m3 đất đá, bê tông; 40 cột điện gãy, đổ.

Đáng chú ý, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, quá trình xả lũ, hồ thủy điện Thác Bà đã gây ra thiệt hại tại H.Yên Bình. Cụ thể, 49 nhà bị ngập; 30 xưởng gỗ bóc bị ảnh hưởng; 47 ha lúa và hoa màu bị ngập; 400 con gia cầm bị chết; 5 ao cá mất trắng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 470 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ di chuyển người, tài sản các hộ gia đình bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.