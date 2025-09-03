Thủy điện Thác Mơ đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dịp lễ 2.9

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với công tác vận hành nguồn điện trọng yếu của khu vực trong dịp lễ lớn của dân tộc.

Động viên đội ngũ trực vận hành xuyên lễ

Tiếp đoàn công tác có ông Nguyễn Hùng Lượng, Phó tổng giám đốc Công ty cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn. Trong buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời thăm hỏi ân cần, động viên đội ngũ cán bộ, công nhân viên đang làm việc xuyên lễ tại nhà máy, ghi nhận sự hy sinh thầm lặng của những người lao động ngành điện.

Bà nhấn mạnh, việc trực tiếp quản lý và vận hành nhà máy trong những ngày nghỉ lễ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho nhân dân và hoạt động kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Hùng Lượng, Phó tổng giám đốc TMP (thứ sáu từ phải sang) đón tiếp đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (thứ năm từ phải sang) dẫn đầu trong chuyến thăm Nhà máy Thủy điện Thác Mơ Ảnh: Ngọc Bích

Khẳng định vai trò nòng cốt của Thủy điện Thác Mơ

Trong nhiều năm qua, Thủy điện Thác Mơ luôn duy trì vận hành an toàn tuyệt đối cho người lao động và thiết bị, bảo đảm dòng điện liên tục, ổn định. TMP không chỉ vận hành hiệu quả nguồn thủy điện truyền thống mà còn tiên phong trong phát triển năng lượng tái tạo, với hệ thống điện mặt trời được đầu tư và khai thác hiệu quả. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự chủ động trong xu thế chuyển dịch năng lượng xanh, bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, trong dịp lễ Quốc khánh năm nay, nhiều CB-CNV vẫn nghiêm túc thực hiện ca trực, điều hành sản xuất, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến tận tâm. Tập thể người lao động TMP đã và đang xây dựng hình ảnh một đơn vị gắn liền với phương châm hành động "An toàn - Tin cậy - Hiệu quả".

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai gửi lời thăm hỏi ân cần, động viên đội ngũ CB-CNV đang làm việc xuyên lễ tại nhà máy Ảnh: Ngọc Bích

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hoàng đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà TMP đã đạt được trong thời gian qua. Cụ thể, năm 2024, công ty đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đóng góp hơn 223 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, qua đó khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Buổi thăm và động viên của Phó chủ tịch UBND tỉnh là nguồn khích lệ to lớn đối với tập thể CB-CNV công ty. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong quá khứ mà còn là động lực để tập thể TMP tiếp tục phấn đấu, giữ vững vị trí đơn vị chủ lực trong hệ thống điện quốc gia, khẳng định TMP là niềm tự hào của ngành điện và của địa phương.

Với hai nguồn năng lượng thủy điện và điện mặt trời, Thủy điện Thác Mơ đang trở thành một trong những mô hình tiêu biểu cho sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa kinh nghiệm lâu năm và đổi mới sáng tạo. Tập thể cán bộ, công nhân TMP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.