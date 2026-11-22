Hoàn thành kế hoạch sản lượng điện trước thời hạn

Năm 2026, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được Bộ Công Thương giao kế hoạch sản lượng điện sản xuất Nhà máy Thủy điện Thác Mơ là 693,02 triệu kWh, chiếm khoảng 90,9% tổng kế hoạch sản lượng điện của TMP (762,38 triệu kWh). Đến 05 giờ 00 phút ngày 21.11.2026, sản lượng điện Nhà máy Thủy điện Thác Mơ đạt 693,02 triệu kWh, hoàn thành kế hoạch trước 40 ngày.

Thủy điện Thác Mơ hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026

Để đạt được thành quả này, ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy và Ban Tổng giám đốc TMP đã chỉ đạo các đơn vị, phân xưởng xây dựng phương án sản xuất, bám sát kế hoạch vận hành theo từng tháng và cả năm. Trong đó, Công ty xác định việc nâng cao tính khả dụng của các tổ máy, kiểm soát các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật, thực hiện tốt công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, khuyến khích đổi mới, sáng tạo và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành, bảo đảm các tổ máy và hệ thống thiết bị hoạt động an toàn, tin cậy.

Phân xưởng Vận hành theo dõi, giám sát thiết bị tại Trung tâm điều khiển OCC Nhà máy Thủy điện Thác Mơ

Chủ động điều hành trong điều kiện thủy văn biến động

Trong năm 2026, tình hình thủy văn trên lưu vực hồ chứa có nhiều diễn biến bất thường trong bối cảnh hiện tượng El Nino duy trì cường độ rất mạnh tác động làm gia tăng tính cực đoan, gây mưa lớn hơn cho khu vực đầu nguồn. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác theo dõi nguồn nước, điều tiết hồ chứa và tổ chức vận hành phát điện.

Trước tình hình đó, TMP chủ động theo dõi diễn biến thủy văn, lượng mưa trên lưu vực hồ chứa; cập nhật thông tin và tính toán phương án vận hành các tổ máy, điều tiết lũ phù hợp. Công ty đồng thời phối hợp, trao đổi thông tin với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Đồng Nai và các đơn vị liên quan nhằm chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Việc kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu sản xuất điện với công tác điều tiết nguồn nước góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa và thực hiện trách nhiệm đối với khu vực hạ du.

Ảnh toàn cảnh hồ chứa nước, cửa nhận nước Thủy điện Thác Mơ và Thác Mơ mở rộng

Hướng đến hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện năm 2027

Trong giai đoạn mùa khô 2026 - 2027, TMP tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất điện gắn với công tác điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn nước. Công ty nỗ lực duy trì dòng chảy trên sông Bé với lưu lượng trung bình từ 50 - 60 m³/s, phục vụ nhu cầu dân sinh khu vực hạ du; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác sản xuất, vận hành các tổ máy ổn định, liên tục và an toàn, hiệu quả, làm tiền đề cho việc triển khai thắng lợi kế hoạch sản xuất điện năm 2027.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, Công ty còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, góp phần thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và lan tỏa hình ảnh TMP vì sự phát triển bền vững. Với việc hoàn thành sớm chỉ tiêu sản lượng điện năm 2026, TMP một lần nữa khẳng định năng lực và tinh thần đoàn kết của tập thể CBCNV. Thành quả này là động lực mạnh mẽ để toàn TMP tiếp tục phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, vận hành an toàn, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững của EVNGENCO2.