Thủy điện Thác Mơ quyết tâm bảo vệ công trình, hồ chứa trước mùa mưa lũ

Với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương trong hành động, TMP không ngừng tăng cường các giải pháp bảo vệ công trình, hồ chứa, thể hiện quyết tâm bảo đảm vận hành an toàn Nhà máy Thủy điện Thác Mơ trước mùa mưa lũ năm 2026, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Theo đó, TMP đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp bảo vệ công trình, hồ chứa Nhà máy Thủy điện Thác Mơ với 5 đơn vị trên địa bàn TP.Đồng Nai gồm: Công an P.Phước Long, Công an xã Phú Nghĩa, UBND xã Phú Nghĩa, UBND xã Phước Long, UBND P.Phước Bình.

TMP đã phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát địa bàn, chủ động phối hợp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn công trình. Quá trình ký kết được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo phân định rõ trách nhiệm giữa các bên trong công tác quản lý, bảo vệ công trình và khu vực phụ cận. Đặc biệt, việc triển khai các nội dung phối hợp trong bối cảnh mùa mưa lũ năm 2026 đang đến, gần góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn vận hành nhà máy.

Ngày 1.1, TMP thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với Công an P.Phước Long ẢNH: TMP

Ngày 12.2, TMP thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với Công an xã Phú Nghĩa ẢNH: TMP

Đối với doanh nghiệp quản lý và vận hành công trình thủy điện, bảo đảm an toàn hồ đập không chỉ là yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng và địa phương. Trên cơ sở đó, TMP đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ công trình và hồ chứa.

Ngày 7.4, TMP thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với UBND xã Phú Nghĩa ẢNH: TMP

Ngày 8.4, TMP thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với UBND xã Phước Long ẢNH: TMP

Ngày 20.5, TMP thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với UBND P.Phước Bình ẢNH: TMP

Việc triển khai ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị trên địa bàn là bước cụ thể hóa cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ công trình thủy điện, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát an ninh, trật tự tại khu vực hồ chứa và vùng phụ cận, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, đặc biệt trong giai đoạn mùa mưa lũ năm 2026.

Với phương châm chủ động phòng ngừa hơn xử lý sự cố, TMP đang tiếp tục củng cố các giải pháp bảo vệ nhiều lớp đối với công trình, hồ đập và hồ chứa. Đây không chỉ là yêu cầu trong công tác quản lý vận hành mà còn thể hiện quyết tâm của tập thể cán bộ, người lao động công ty trong việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.