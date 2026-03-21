Thúy Nga trải lòng cuộc sống bán hàng online trên đất Mỹ

Là diễn viên hài được nhiều khán giả yêu mến song thời gian qua, Thúy Nga ít về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô tập trung cho việc chăm sóc con, phát triển kênh YouTube và buôn bán ở Mỹ. Chia sẻ về hướng rẽ này, Thúy Nga cho biết cô đã được “rủ rê” kinh doanh từ lâu.

Thúy Nga tiết lộ cô đến với công việc bán hàng online như một cái duyên, đó là thời điểm dịch Covid-19, nghệ sĩ không thể đi diễn Ảnh: FBNV

Cô bật mí: “Khi ở Việt Nam nhiều nơi đã mời tôi làm gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm này, thương hiệu kia, nhưng lúc đó tôi rất yêu nghề nên không nghĩ tới. Tôi chỉ hay thích tư vấn, chỉ người ta làm nghề gì để có tiền thôi, chứ bản thân lại không thích tự làm”.

Theo Thúy Nga, việc livestream bán hàng online hiện tại cũng không phải do cô dự định trước mà “đến lúc hoàn cảnh đẩy đưa tự nhiên mình phải làm”. Nữ nghệ sĩ kể thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nghệ sĩ không đi diễn nên ở nhà cảm thấy buồn chán. Khi đó, một người nhập trái cây sang nhưng chưa biết cách quảng bá. Trong khi kênh YouTube của Thúy Nga đang phát triển nên dần bén duyên với công việc này.

Thúy Nga: Tôi làm kinh doanh rất ung dung

Nhớ lại, Thúy Nga chia sẻ: “Khi làm, tôi cũng tự hỏi sao mà hiệu quả vậy. Giữa lúc Covid-19, ai cũng lúng túng vì không đi diễn thì tôi lại có thêm một công việc khác”.

Thúy Nga chia sẻ khi chuyển sang buôn bán, cô không áp lực làm giàu hay kiếm nhiều tiền. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ chỉ mong chi phí đủ để trang trải cuộc sống. Song cô nhận ra “cái gì mình không quá mưu cầu thì nó lại đến”. Diễn viên 7X chia sẻ: “Ba mẹ tôi là kỹ sư, bác sĩ, dù không quá giàu nhưng không bao giờ để con thiếu ăn thiếu mặc hay phải đi kiếm tiền bất chấp. Nên tôi không bị áp lực đồng tiền. Nhờ vậy tôi làm kinh doanh rất ung dung”.

Thúy Nga hội ngộ các đồng nghiệp thân thiết như Quang Lê, Leon Vũ Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên chia sẻ khi làm kinh doanh, cô không tham vọng khuếch trương quy mô hay để chất lượng bị ảnh hưởng bởi đồng tiền. Cô hài hước: “Bán hàng có những tuần ế, tự nhiên tôi lại vui vì có thời gian đi chơi, quay clip… Tôi không áp lực đồng tiền nên tinh thần thoải mái, nhưng cũng không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn”.

Dù vậy, Thúy Nga thừa nhận chuyển sang bán hàng online không phải đơn giản. Cô nói càng làm, bản thân càng thấm thía câu “vừa làm chủ, vừa làm tớ” khi phải trả lời từng tin nhắn của khách hàng.

“Mình đã ngồi bán hàng thì phải coi mình là người buôn bán, không thể nghĩ rằng: “Trời ơi tôi là nghệ sĩ, sao tôi phải làm cái này”. Mình phải bỏ cái tôi xuống, biết mình đang ở môi trường nào thì phải sắp xếp, chan hòa với nó. Nhiều người cái tôi lớn quá nên không làm được việc khác. Đến lúc qua thời thì mông lung, áp lực. Còn tôi thì biết thế nào vừa đủ chứ không mưu cầu quá đáng”, cô chia sẻ.

Thúy Nga chia sẻ trẻ em ở Mỹ chuộng sự tự lập nên “đôi lúc mình cày cuốc nhiều để dành cho nó chưa chắc nó đã vui vẻ nhận”. Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Nhiều lúc tôi làm việc vì bản thân siêng năng, năng lượng dư thừa. Không buôn bán thì tôi cũng đi làm chuyện bao đồng, nên thà kiếm việc chăm chỉ, lương thiện mà làm. Nhờ có dư, mình có điều kiện giúp đỡ họ hàng, gia đình ở quê nhà”.