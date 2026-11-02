Thúy Ngân hé lộ vai diễn mới, nêu quan điểm về hôn nhân

Thúy Ngân đánh dấu màn tái xuất điện ảnh trong phim Bắt cá ba tay, đóng cùng Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis. Trong phim, người đẹp đảm nhận vai Yên - một cô gái bất ngờ được người yêu cũ muốn “nối lại tình xưa”. Tuy nhiên, quyết định hẹn hò cùng lúc với 3 người đàn ông với những tính cách khác nhau khiến cô gái này rơi vào những tình huống oái oăm.

Với Thúy Ngân, đây là một vai diễn thú vị, khác với những nhân vật có phần gai góc, chững chạc mà bản thân từng đảm nhận trước đó. Dù đồng cảm với cảm xúc cũng như những biến cố tâm lý của nhân vật nhưng đối với Thúy Ngân, cô rất tỉnh táo để phân biệt rạch ròi giữa đời và phim: “Nỗi sợ khiến Yên cảm thấy bây giờ cần có thêm nhiều mối quan hệ xung quanh, nếu mất một người này thì cũng còn người khác. Điều đó khiến cô ấy an tâm hơn và cảm thấy có giá trị hơn”.

Tạo hình của Thúy Ngân trong phim điện ảnh Bắt cá ba tay Ảnh: ĐPCC

Khi chia sẻ về vai diễn, Thúy Ngân cho hay: “Nếu mình tìm hiểu một người và cho người ta cảm giác người ta đang trong một mối quan hệ với mình, người ta đang là người yêu của mình thì chuyện đó Ngân không đồng ý. Còn Yên đang tìm hiểu, chỉ cho người ta cảm giác là mình sẽ coi ai là người phù hợp nhất để mình tiến tới. Cô chỉ nói chuyện lại để xem mục tiêu của họ, định hướng tương lai có thay đổi hay không so với trước đây khi quen cô ấy”.

Quan điểm tình cảm của Thúy Ngân

Dù vậy, quan điểm tình yêu của người đẹp 9X có sự khác biệt. Cô bày tỏ: “Tôi chưa bao giờ đồng tình với chuyện bắt cá ba tay kể cả là giới tính nào đi chăng nữa. Mình tôn trọng người khác cũng là tôn trọng tình cảm của mình”.

Thúy Ngân chia sẻ thêm nếu tìm hiểu với chỉ một chàng trai, mối quan hệ đó sẽ nghiêm túc hơn. Cô nêu quan điểm: “Hoặc mình tìm hiểu người này xong, mình mới đến với người khác, điều đó mình thấy tốt hơn. So với việc một lúc tìm hiểu ba, bốn người thì thật ra mình không coi trọng giá trị của mình và cũng không coi trọng tình cảm của người khác”.

Thúy Ngân chia sẻ bản thân khi làm điều gì thì sẽ hết lòng, nên không hối tiếc vì những người đã rời đi Ảnh: ĐPCC

Khi được hỏi về quan điểm quay lại với người cũ, Thúy Ngân cho rằng đó là điều bình thường nếu bản thân còn tình cảm. Sao nữ 9X nói thêm: “Tương lai thì không biết nhưng bây giờ tôi chưa nghĩ đến. Vì với cá tính của tôi, tôi đã làm điều gì thì sẽ hết lòng hết dạ, không hối tiếc vì những gì đã rời đi. Tôi chỉ biết cảm ơn thôi, vì đôi khi chuyện rời đi đó nó cũng có một ý nghĩa trong đời sống của mình”.

Ngoài đời thực, cô không còn bị hối thúc chuyện tình duyên như nhân vật của mình trong phim, nhưng như bao nhiêu người phụ nữ khác, ước muốn sẽ gặp duyên lành là điều bản thân luôn mong mỏi.

“Cái quan trọng cốt yếu của một gia đình hạnh phúc là phải có sự xây dựng, phù hợp. Tôi đã đợi đến lúc này thì tôi chắc chắn người mình cưới phải là người phù hợp với mình, còn không thì đỡ làm khổ cả hai. Mình cứ thoải mái, sống tự do, làm điều mình thích, còn khi xác định có gia đình, đó phải là người yêu thương mình và mình cũng yêu thương người ta đúng nghĩa”, nữ diễn viên chia sẻ.