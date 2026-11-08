Thúy Ngân, Nhã Phương gợi cảm đọ sắc 'chị đẹp' Bùi Lan Hương

Tối 7.11, đông đảo những gương mặt nổi tiếng trong giới thời trang và nghệ thuật cùng hội ngộ tại sàn diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề của nhà thiết kế Hà Thanh Huy.

Thúy Ngân chọn đầm dạ hội cúp ngực tông màu sáng nổi bật với phần thân áo ôm sát và chân váy xòe rộng. Những đường đính kết ánh kim đan xen trên bề mặt trang phục tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn, mang đến vẻ ngoài lộng lẫy cho diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ ẢNH: NTKCC

Nhã Phương khoe vẻ đẹp ngọt ngào và nữ tính trong bộ đầm cúp ngực điểm xuyết họa tiết vân lấp lánh được Hà Thanh Huy làm riêng cho cô. Nữ diễn viên để kiểu tóc uốn xoăn lơi giúp khoe bờ vai thanh mảnh, quyến rũ ẢNH: NTKCC

"Chị đẹp" Bùi Lan Hương thu hút mọi ánh nhìn với đầm dạ hội dài ôm dáng kết hợp hai gam màu đen và trắng tương phản. Trang phục trễ vai có đường viền ánh bạc được nữ ca sĩ kết hợp cùng kiểu tóc búi gọn khoe phần cổ và bờ vai giúp hình ảnh tổng thể mang hơi hướng cổ điển, tinh tế ẢNH: NTKCC

Người mẫu Tú Anh trình diễn một look trong bộ sưu tập, bên cạnh là siêu mẫu Anh Thư với phong thái sang trọng, cuốn hút trong thiết kế đầm dài trễ vai xếp lớp màu vàng champagne. Trước đó, cả hai đều tham gia vào bộ ảnh lookbook, cùng Minh Tú và Lan Khuê chuyển tải thông điệp thời trang The color of time - Sự tĩnh lặng đến giới mộ điệu thời trang ẢNH: NTKCC

Á hậu Bùi Khánh Linh, ca sĩ Lệ Quyên đến chúc mừng NTK Hà Thanh Huy ở cột mốc kỷ niệm 10 năm làm nghề. Trang phục đen và trắng tối giản nhưng tạo chiều sâu thị giác khoe đường cong tối đa cho nàng hậu; trong khi đó vẻ đẹp sắc sảo của Lệ Quyên được chuyển tải qua gam màu nude và họa tiết nón lá đính kết tinh tế ẢNH: NTKCC

Á hậu Lệ Hằng, người mẫu Mỹ Duyên, Á hậu Thủy Tiên khoe phong cách cuốn hút, độc đáo trong những bộ cánh được NTK "đo ni đóng giày" cho từng vóc dáng ẢNH: NTKCC

Hoa hậu Phương Linh trình diễn thiết kế couture sử dụng kỹ thuật dựng form 3D giúp tôn đường cong, phần cúp ngực và tạo hình cầu kỳ ở chân váy tạo sự gợi cảm. Trên nền vải satin là hàng ngàn viên pha lê, cườm và sequin đính kết thủ công đem đến hiệu ứng chuyển sắc lấp lánh như sương mai ẢNH: NTKCC

Show diễn The color of time - Sự tĩnh lặng đánh dấu hành trình gần một thập kỷ nhà thiết kế Hà Thanh Huy theo đuổi đam mê thời trang.

Cùng với loạt trang phục ấn tượng dành cho Thúy Ngân, Nhã Phương, Bùi Lan Hương, Lệ Quyên cùng hàng chục hoa hậu, á hậu, người mẫu, anh còn giới thiệu bộ sưu tập mới gồm 38 look trên sàn diễn.

BST là kết quả từ hành trình chiêm nghiệm về thời gian, sự trưởng thành của người phụ nữ và tư duy nghệ thuật chín muồi của nhà thiết kế sau chặng đường dài làm nghề.

Hà Thanh Huy cho biết anh khai thác hình ảnh cây tre và chiếc nón lá Việt Nam qua các phom dáng, cấu trúc và kỹ thuật đính kết thủ công. Trang phục được phát triển với sự chuyển biến về màu sắc từ nhạt đến đậm, từ đơn giản đến cầu kỳ, thể hiện nhiều sắc thái khác nhau của vẻ đẹp nữ tính.

Siêu mẫu Lan Khuê xuất hiện lộng lẫy trong thiết kế vedette. Trang phục kết hợp phom dáng ôm sát ở phần thân trên và chân váy làm từ chất vải mềm mại, bay bổng với nhiều tầng xếp lớp chuyển sắc từ be nhạt sang xám và đen; đường xẻ cao táo bạo và tay áo tulle dài tạo nên sự tương phản giữa vẻ đẹp nữ tính, thanh thoát và nét quyến rũ, sắc sảo ẢNH: NTKCC



