Thúy Ngân, Nhã Phương gợi cảm đọ sắc 'chị đẹp' Bùi Lan Hương

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Diễn viên Thúy Ngân, Nhã Phương gây chú ý khi khoe nhan sắc quyến rũ cùng ca sĩ Bùi Lan Hương, Lệ Quyên và dàn hoa hậu trên thảm đỏ show thời trang 'The color of time'.
Tối 7.11, đông đảo những gương mặt nổi tiếng trong giới thời trang và nghệ thuật cùng hội ngộ tại sàn diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề của nhà thiết kế Hà Thanh Huy.
Người mẫu Tú Anh trình diễn một look trong bộ sưu tập, bên cạnh là siêu mẫu Anh Thư với phong thái sang trọng, cuốn hút trong thiết kế đầm dài trễ vai xếp lớp màu vàng champagne. Trước đó, cả hai đều tham gia vào bộ ảnh lookbook, cùng Minh Tú và Lan Khuê chuyển tải thông điệp thời trang The color of time - Sự tĩnh lặng đến giới mộ điệu thời trang
ẢNH: NTKCC
Á hậu Lệ Hằng, người mẫu Mỹ Duyên, Á hậu Thủy Tiên khoe phong cách cuốn hút, độc đáo trong những bộ cánh được NTK "đo ni đóng giày" cho từng vóc dáng
ẢNH: NTKCC
Show diễn The color of time - Sự tĩnh lặng đánh dấu hành trình gần một thập kỷ nhà thiết kế Hà Thanh Huy theo đuổi đam mê thời trang.
Cùng với loạt trang phục ấn tượng dành cho Thúy Ngân, Nhã Phương, Bùi Lan Hương, Lệ Quyên cùng hàng chục hoa hậu, á hậu, người mẫu, anh còn giới thiệu bộ sưu tập mới gồm 38 look trên sàn diễn.
BST là kết quả từ hành trình chiêm nghiệm về thời gian, sự trưởng thành của người phụ nữ và tư duy nghệ thuật chín muồi của nhà thiết kế sau chặng đường dài làm nghề.
Hà Thanh Huy cho biết anh khai thác hình ảnh cây tre và chiếc nón lá Việt Nam qua các phom dáng, cấu trúc và kỹ thuật đính kết thủ công. Trang phục được phát triển với sự chuyển biến về màu sắc từ nhạt đến đậm, từ đơn giản đến cầu kỳ, thể hiện nhiều sắc thái khác nhau của vẻ đẹp nữ tính.
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