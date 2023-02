Thúy Ngân: Tôi khó tính trong việc chọn người yêu

Từng tự hỏi vì sao bản thân nỗ lực nhiều nhưng chưa tỏa sáng

Thúy Ngân là một trong những nữ diễn viên đình đám của showbiz Việt. Gần đây, cô gây chú ý với vai chính trong bộ phim hành động Nữ chủ FBNV

* Chào diễn viên Thúy Ngân, với vai chính trong phim Nữ chủ, khi hợp tác cùng nhiều diễn viên kỳ cựu trong nghề, chị có sợ bị lép vế về mặt diễn xuất?



- Diễn viên Thúy Ngân: Đầu tiên, tôi nghĩ mình phải là một người rất may mắn khi được hợp tác với các anh chị. Đó cũng là cơ hội để tôi có thể học hỏi những anh chị diễn viên kỳ cựu, kinh nghiệm mà họ truyền đạt lại sẽ giúp ích cho quá trình hoạt động nghệ thuật của mình thêm dày dặn hơn. Dĩ nhiên sẽ có áp lực, cái gì cũng vậy, người ta thường nói muốn tạo nên kim cương thì phải trải qua một quá trình khắc nghiệt thì mới có được thành quả đẹp đẽ. Tôi nghĩ sự áp lực là điều cần có để mình cố gắng, phấn đấu hơn mỗi ngày. Mặc dù vậy, tôi cảm ơn các anh chị em đã phối hợp và tạo điều kiện để chúng tôi cùng nhau thăng hoa cũng như tạo nên một bộ phim hoàn chỉnh dành cho khán giả.

* Trong phim, Thúy Ngân lăn xả với những cảnh hành động, đánh đấm. Đâu là cảnh quay khó nhất đối với chị?

- Phân cảnh nào yêu cầu vừa thể hiện tâm lý vừa thể hiện hành động thì là cảnh khó nhất. Có những cảnh đơn giản nhưng khi diễn với bạn diễn nó sẽ khác, giống như cảnh anh Trương Thế Vinh rạch vai của tôi. Đó không phải là cảnh khó về hành động nhưng rất khó để mình biểu đạt cảm xúc, sao cho vừa bất ngờ, hụt hẫng, vừa đau xót cho bản thân mình. Rốt cuộc sau tất cả, nhân vật của mình làm tất cả mọi thứ vì cái gì. Dù vậy, cô ấy vẫn tỉnh táo, biết phân định rõ là tại sao người này hành xử như thế với mình. Tôi nghĩ trong từng phân đoạn mình đều phải cân nhắc kỹ chứ không riêng cảnh hành động.

* Các diễn viên khác tiết lộ Thúy Ngân đóng cảnh hành động rất giỏi. Đây có phải là thể loại mà chị muốn theo đuổi về lâu dài trong sự nghiệp diễn xuất của mình?



- Tôi là người thích sự mới mẻ và học hỏi, cái gì càng khó thì càng muốn làm. Thậm chí khi bị thương, tôi vẫn muốn khi diễn lại cảnh đó mình sẽ không bị thương nữa. Đây là lợi thế nếu sau này có những bộ phim hành động mời, tôi sẽ dễ đáp ứng yêu cầu của đạo diễn và nhà sản xuất hơn.

Thúy Ngân được khen ngợi với những cảnh hành động mạnh mẽ trong bộ phim lần này FBNV

* Thường xuyên bị mọi người trong đoàn phim trêu chọc là cô bé đô con, lực điền, chị có thấy phiền hay buồn vì điều này?

- Thật ra tôi biết mọi người chỉ trêu thôi, mình khỏe thì nhận khỏe, cũng không vấn đề gì. Quan trọng nhất là mình dùng sức mạnh đó cho việc gì. Có thể thấy tôi là một người khỏe mạnh, nhưng mọi người không biết rằng sau những cảnh hành động đó, tôi cũng chỉ là một người con gái thôi, cũng mệt và cần được nghỉ ngơi. Tôi vận dụng ưu điểm của mình cho công việc cũng như những điều mình yêu thích. Đó là thứ tôi cần phải phát huy nhiều hơn.

* Có ý kiến cho rằng mặc dù Thúy Ngân là vai chính của Nữ chủ nhưng điểm nhấn thực sự thuộc về diễn viên Thùy Trang và Ngọc Lan, chị nghĩ sao?

- Nghe đến phim Nữ chủ mọi người đều biết nói về nhân vật của tôi. Tuy nhiên, cảnh quay phải phân bổ cho các nhân vật khác nữa. Đạo diễn và biên kịch không thể nào viết một bộ phim dành riêng cho một người. Nếu toàn bộ dành hết cho tôi thì đó không phải phim Nữ chủ nữa mà đó là phim tài liệu về Thúy Ngân mất rồi. Tôi kỳ vọng khán giả có thật nhiều cảm xúc với những tập kế tiếp và hãy xem phim với tâm thế thoải mái như một sản phẩm giải trí vào cuối tuần.

* Trước khi bứt phá với Gạo nếp gạo tẻ, Thúy Ngân cũng đóng nhiều phim nhưng chưa thật sự vụt sáng, khoảng thời gian đó với chị như thế nào? Chị có bao giờ phải đi xin vai?

- Tôi thích và yêu nghệ thuật từ trong máu. Tôi từng hay đặt câu hỏi tại sao đến bây giờ, với sự nỗ lực như vậy nhưng mình vẫn chưa được tỏa sáng, điều đó khiến tôi hơi buồn lòng. Nhưng tôi không bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ nghề. Đến sau này, khi bản thân ngày càng bước lên những bậc thang mới, thậm chí có bước lên đỉnh vinh quang, và như người ta thường nói ai lên đỉnh rồi cũng phải đi xuống để bắt đầu một cái đà khác, thì tôi vẫn đam mê nghề. Dù có ở vị trí nào, lấy chồng sinh con, tôi vẫn mong muốn tiếp tục làm nghệ thuật.

Tôi là một người may mắn, hầu như những vai diễn đến với tôi đều do duyên may. Mọi người thường tìm kiếm người tương thích với nhân vật của mình, họ thấy tôi phù hợp và mời vào vai diễn, vậy nên tôi chưa bao giờ phải đi xin vai.

Thúy Ngân thừa nhận từng nhiều lần tự hỏi vì sao mình cố gắng nhưng chưa tỏa sáng INSTAGRAM NV

* Liên tục đảm nhận vai chính trong các dự án đình đám, chị có nghĩ mình được ưu ái hơn so với đồng nghiệp cùng trang lứa?

- Tôi nghĩ là chắc ít nhiều nhà sản xuất cũng phải nhìn thấy được mình có tố chất, sự ưu ái của các nhà sản xuất là điều may mắn, nếu có được thì càng tốt. Trong giới nghệ sĩ có rất nhiều diễn viên chứ không riêng mình tôi, mọi người đều rất giỏi. Nhưng thông thường, khi người ta chọn một nhân vật nào đó, họ sẽ cân nhắc về sự phù hợp của diễn viên với nhân vật chứ không dựa trên yếu tố may rủi.

* Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, chị thấy mình đã thay đổi như thế nào?

- Tôi lạc quan, tích cực hơn và biết chấp nhận. Ngày trước tôi thường bị những yếu tố bên ngoài tác động, khiến cho bản thân bị ảnh hưởng và suy nghĩ rất nhiều. Khi ngày càng trưởng thành, tôi biết được đâu là điều quan trọng nhất với mình. Tôi biết cách hạn chế những điều khiến bản thân buồn và cắt đứt những cảm xúc tiêu cực, thay thế vào đó là những tháng ngày tận hưởng, biết sống hết mình với công việc.

Chọn bạn trai, cảm xúc vẫn là quan trọng nhất

* Nhiều nghệ sĩ nữ tự chủ kinh tế thường đề ra tiêu chuẩn bạn trai lương tháng phải tiền trăm triệu, tiền tỉ. Còn Thúy Ngân thế nào? Chị có đặt tiêu chí phải lấy chồng đại gia không?

- Mọi tiêu chuẩn của tôi thay đổi theo thời gian. Khi tôi 15 tuổi - 20 tuổi - 30 tuổi, các tiêu chuẩn đều khác nhau. Nó dựa trên cảm xúc của tôi nhiều hơn là quy chuẩn của xã hội. Với một người quá độc lập như tôi, quy cách để mình chọn nửa kia phải là một người cũng phù hợp và cân xứng với mình trong cuộc sống. Cân xứng như thế nào chỉ bản thân tôi mới là người hiểu rõ nhất. Tôi đặt nặng vấn đề cảm xúc, nhân cách cũng như cách đối nhân xử thế. Thật ra tôi là một người cầu toàn và khó tính trong việc lựa chọn người yêu. Tôi sẽ soi xét nhiều khía cạnh để tìm người phù hợp với mình, nhưng trên hết cảm xúc vẫn là quan trọng nhất.

* Nhiều nghệ sĩ nói là Thúy Ngân là đại gia ngầm, có thật sự như vậy không?

- (Cười) Sao mà đại gia được, tôi là đại gia của chính mình thôi. Tôi là đại gia vì có quá nhiều tình cảm thương yêu của khán giả. Thật ra đối với tôi, tiền bạc không biết bao nhiêu cho đủ, có những người thật sự rất giàu nhưng với họ như vậy không đủ. Tôi tự hài lòng với những gì mình đang có.

Thúy Ngân tiết lộ mình không lệ thuộc vào chuyện hôn nhân, nửa kia phải thật sự hiểu và thương cô INSTAGRAM NV

* Thời nay, nhiều phụ nữ tự chủ kinh tế và thành đạt rất ngại kết hôn. Thúy Ngân thì sao?

- Tôi nghĩ kết hôn chỉ là điểm đến cuối cùng của một tình yêu trọn vẹn. Miễn là mình cảm thấy hạnh phúc, ba mẹ nhìn thấy con cái hạnh phúc, đó là điểm cuối cùng tôi hướng đến. Nó không nằm trên một tờ giấy kết hôn, hay một bàn tiệc đám cưới. Nó chỉ nằm trên sự hạnh phúc mà tôi dành cho người yêu của mình.

* Thúy Ngân định khi nào kết hôn, đâu là độ tuổi lý tưởng để chị lập gia đình?

- Hồi trước đến giờ tôi dự định cũng nhiều lần lắm. Nhưng tất cả phải dựa trên tình cảm, công việc, mối quan hệ xã hội, mọi thứ đều phụ thuộc vào thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Mình phải có người yêu, công việc và gia đình thời điểm đó phù hợp với những gì mà mình mong muốn về cuộc sống hôn nhân thì mình mới có thể bắt đầu. Còn hiện tại tôi vẫn đang trên con đường tìm kiếm sự phát triển về công việc, một người thật sự hiểu và thương tôi thì người đó mới có thể chấp nhận để tôi bay bổng với công việc của mình.

* Thúy Ngân đã ngoài 30 tuổi, gia đình có thúc giục chị lấy chồng không?

- Ngày trước gia đình thúc giục nhiều lắm nhưng vài năm trở lại đây, ba tôi không còn hỏi nhiều nữa. Thật ra mọi người có hối thúc cỡ nào nhưng trong lòng tôi vẫn là quan trọng nhất. Tôi cũng nói với ba rằng bây giờ tôi đang rất hạnh phúc và thoải mái với những gì mình đang có, ba và gia đình hãy để con tận hưởng điều đó một cách trọn vẹn nhất. Hãy cho con sống cuộc đời của con, không lệ thuộc vào chuyện hôn nhân, gia đình hay bất cứ điều gì. Tôi cũng không bắt buộc mình trong một khoảng thời gian phải kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi không áp đặt và đưa ra những giới hạn đó cho bản thân, càng suy nghĩ về chuyện đó nhiều sẽ càng hủy hoại mình nhiều hơn, phải làm sao cho tâm lý lúc nào cũng thoải mái và cân bằng thì cuộc sống của mình sẽ dễ thở hơn.

* Chị đặt mục tiêu và mong muốn điều gì cho bản thân mình trong năm 2023?



- Tôi thấy có quá nhiều thứ để mình đặt ra những mục tiêu, hoạch định cho bản thân. Khi mình bước qua 30 tuổi, tôi muốn thỏa mãn, hài lòng và cũng tự yêu bản thân mình nhiều hơn so với trước đây. Ngày xưa tôi làm việc rất phá sức, làm cái gì tôi cũng mặc kệ, không quan tâm bản thân mình sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu nhìn về phía bên trong con người của mình, hiểu hơn về chính mình, đâu là điều mình thích, mình cần để có thể tiếp tục chặng đường còn lại một cách trọn vẹn và không không tiếc.

Có người từng hỏi tôi có muốn bành trướng quyền lực của mình trong showbiz hay không, tôi chỉ nói rằng nếu xem tình yêu của khán giả là một dạng quyền lực thì tôi cũng muốn bành trướng cái quyền lực đó. Tôi muốn tình yêu của khán giả trong năm tới cũng sẽ được bồi đắp lên.

* Cảm ơn diễn viên Thúy Ngân đã chia sẻ!