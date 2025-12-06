Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Thủy phi cơ DHC-6 tuần tra kiểm soát chống khai thác IUU trên vùng biển phía nam

06/12/2025 13:24 GMT+7

Ngày 5.12, thủy phi cơ DHC-6 số hiệu VNT-772 thuộc Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng) đã cất cánh từ sân bay Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ bay tuần tra, kiểm soát các tàu cá của ngư dân khai thác hải sản ở vùng biển phía nam của Tổ quốc.

Theo đó, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 đã sử dụng thủy phi cơ DHC-6 số hiệu VNT-772 thực hiện 2 chuyến bay, tổng thời gian là 9 giờ 42 phút, tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Thủy phi cơ DHC-6 tuần tra kiểm soát chống khai thác IUU trên vùng biển phía nam- Ảnh 1.

Máy bay VNT-772 chuẩn bị cất cánh tại sân bay Cần Thơ

ẢNH: ĐỨC THU

Trong quá trình bay thực hiện nhiệm vụ, tổ bay tiến hành quan sát, phát hiện mục tiêu tàu cá từ trên cao, tiến hành tác nghiệp, xác định tọa độ các tàu, nhóm tàu cá trên bản đồ, đồng thời thông báo với các tàu của Cảnh sát biển Việt Nam về vị trí, hướng đi, xu thế hoạt động của các tàu ở thực địa nhằm kiểm soát chặt chẽ tàu cá của ngư dân khai thác hải sản ở vùng biển phân định, vùng biển chồng lấn với các nước Malaysia và Indonesia.

Thời gian tới tổ bay của Lữ đoàn 954 duy trì lực lượng và phương tiện, hiệp đồng với các đơn vị, sẵn sàng thực hiện các chuyến bay tuần tra, kiểm soát IUU.

Thủy phi cơ DHC-6 tuần tra kiểm soát chống khai thác IUU trên vùng biển phía nam- Ảnh 2.

Phi công thực hiện chuyến bay

ẢNH: ĐỨC THU

Thủy phi cơ DHC-6 tuần tra kiểm soát chống khai thác IUU trên vùng biển phía nam- Ảnh 3.

Nhân viên tuần thám biển tác nghiệp trong quá trình bay kiểm soát

ẢNH: ĐỨC THU

Thủy phi cơ DHC-6 tuần tra kiểm soát chống khai thác IUU trên vùng biển phía nam- Ảnh 4.
Thủy phi cơ DHC-6 tuần tra kiểm soát chống khai thác IUU trên vùng biển phía nam- Ảnh 5.

Hình ảnh được ghi lại từ thủy phi cơ DHC-6

ẢNH: ĐỨC THU

Trước đó, ngày 2.12, trung tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì phiên họp triển khai nhiệm vụ tuần thứ 48 của Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU.

Tại cuộc họp, Bộ Quốc phòng cho biết, đã duy trì hơn 50 tàu trực trên các vùng biển và sử dụng 2 thủy phi cơ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU 24/24 giờ tại các vùng biển tiếp giáp.

Trung tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, sử dụng đồng bộ các biện pháp với quyết tâm cao nhất; tiếp tục nghiên cứu tăng cường thêm các tàu trực và tuần tiễu nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát trên biển.

Thủy phi cơ DHC-6 hiện đại như thế nào?

Theo thông tin đã công bố, chiếc thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên được trang bị và biên chế cho lực lượng Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam vào ngày 29.10.2013 tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Máy bay có trọng lượng tối đa 5.670 kg, chở được 19 người, trần bay thực tế là 7.431 m. Tốc độ đồng hồ lớn nhất ở độ cao 2.000 m là 307 km/giờ và thời gian bay tối đa là 6 giờ 51 phút.

DHC-6 sở hữu thiết kế cánh cao, hệ thống phao nổi hai bên và càng hạ cánh bền bỉ, cho phép hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Được trang bị hai động cơ tuốc bin cánh quạt PT6A-34, thủy phi cơ này đảm bảo an toàn và độ tin cậy cao, kể cả trong tác chiến và tiếp tế ở các khu vực khó tiếp cận.

Khả năng cất và hạ cánh trực tiếp trên mặt nước là điểm mạnh vượt trội, giúp DHC-6 triển khai tới các đảo nhỏ không có đường băng. Ngoài ra, với tốc độ hành trình ổn định, trần bay cao và thời gian hoạt động kéo dài, DHC-6 có thể duy trì khả năng giám sát trên diện rộng, từ đất liền đến các điểm xa nhất. Đây là ưu thế chiến lược trong bảo vệ chủ quyền, tuần tra an ninh hàng hải, cũng như thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, cứu hộ khẩn cấp.


