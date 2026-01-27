Thủy tinh thể và vật tư can thiệp mạch nằm trong danh mục mua sắm

Theo Thông tư 01/2026, danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm bao gồm 2 nhóm sản phẩm là thủy tinh thể nhân tạo và giá đỡ (stent) đặt động mạch vành.

Từ 2027, giá đỡ (stent) trong can thiệp mạch sẽ thực hiện đấu thầu mua sắm tập trung cấp quốc gia ẢNH: THẾ ANH

Thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm lựa chọn đấu thầu mua sắm tập trung cấp quốc gia là các thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm có chi phí lớn, sử dụng nhiều, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế; phù hợp với nhu cầu chuyên môn và tính khả thi trong quá trình thực hiện…

Với danh mục nêu trên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Thông tư 01/2026 theo quy định của pháp luật về đấu thầu kể từ ngày có hiệu lực 1.3.2026. Việc mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm theo danh mục quy định tại Thông tư 01/2026 được thực hiện từ ngày 1.1.2027.

Theo Bộ Y tế, mua sắm tập trung giúp thống nhất về giá và giảm giá so với đấu thầu mua sắm riêng lẻ tại các bệnh viện, như từng thực hiện với một số thuốc.