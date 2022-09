Thùy Trang 'Mưa bụi' lên tiếng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, chảnh chọe

Trong chương trình, Đại Nghĩa tiết lộ từng hợp tác với ca sĩ Thùy Trang trong dự án âm nhạc mang tên Tương tư nàng ca sĩ. Thời điểm đó, anh chỉ là sinh viên mới ra trường, trong khi Thùy Trang đã là một giọng ca được nhiều người yêu mến, ủng hộ. Sau này, dù không có dịp cộng tác chung cùng nhau song đối với Đại Nghĩa, anh vẫn ngưỡng mộ giọng hát ngọt ngào sâu lắng của đàn chị.

Nam MC chia sẻ với Thùy Trang: “Trong vở Tía ơi má dìa, khi bài hát cuối cùng cất lên với giọng hát của chị với anh Thành Lộc, tôi nói với chị Phi Phụng rằng: Nếu bài này không phải là chị Thùy Trang hát thì không hay được vậy đâu. Tôi diễn không biết bao nhiêu lần vở đó, nhưng cứ đến cảnh cuối là cứ tấm tắc khen chị hoài".





Tiếp lời Thùy Trang cho biết một trong những yếu tố làm nên thành công của MV đó chính là nhờ Đại Nghĩa. Lý giải về điều này, nữ khách mời cho hay: “Tại vì em đóng vai ông đại gia rất sang trọng nhưng hơi nguy hiểm. Bài đó thành công cũng nhờ Nghĩa". Đồng thời, nữ khách mời nói thêm dù ít có cơ hội làm việc cùng Đại Nghĩa song cô vẫn dõi theo các dự án của anh, đặc biệt là những lần anh góp mặt trong Ngày xửa ngày xưa.

Cũng trong chương trình, giọng ca Bông vạn thọ bất ngờ tiết lộ lý do vắng bóng hơn 6 năm dài dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Thùy Trang cho biết khi sức khỏe không được ổn, cô quyết định "tạm lắng" lại. Cũng trong khoảng thời gian đó, nữ khách mời có em bé nên tập trung chăm lo cho tổ ấm. "Ngày xưa đi hát nghệ sĩ ít có xe ô tô lắm, toàn đi bằng honda thôi. Vì sương gió, thức khuya nên tôi bị bệnh, hát không được. Bản thân tôi cũng rất buồn", giọng ca đình đám của Mưa bụi cho hay.

Thùy Trang kể thêm vì vấn đề sức khỏe nên cô phải dùng thuốc và bị giữ nước. Tác dụng phụ này khiến gương mặt của cô to hơn, làm nhiều người đồn đoán can thiệp dao kéo. "Lúc đó thông tin cũng không nhiều nên người ta nghĩ tôi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng sự thật là tôi uống thuốc giữ nước", cô nói. Thùy Trang kể thêm khi cô từ chối tham gia biểu diễn, một số người không hiểu lý do nên cho rằng cô chảnh chọe. "Từ đó tôi quyết định tạm nghỉ một thời gian để chăm sóc sức khỏe", cô nói.