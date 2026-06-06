Thúy Uyên được chồng kém tuổi cầu hôn bằng nhẫn nhựa, cuộc sống hiện tại ra sao?

Một trong những kỷ vật khó quên đối với Thúy Uyên chính là chiếc nhẫn bằng nhựa màu xanh lá cây. Đối với cô, giá trị của món đồ này không nằm ở số tiền, mà ở ý nghĩa thiêng liêng trong thời khắc bản thân nhận được. Đó là cách đây 14 năm, trong một chuyến đi bơi của gia đình, con gái đã âm thầm chuẩn bị món quà vì biết Thúy Uyên yêu thích màu sắc này.

Thành viên nhóm Techno kể con gái đã tinh tế mang chiếc nhẫn nhựa trao cho bạn trai lúc bấy giờ của cô kèm theo lời nhắn nhủ: "Chú cầu hôn mẹ đi”. Sự thúc đẩy hồn nhiên từ con trẻ tạo nên một màn cầu hôn bất ngờ, ngọt ngào và kết duyên cho cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài gần 14 năm qua của nữ ca sĩ. Đối với Thúy Uyên, khoảnh khắc ấy là duy nhất, không thể lặp lại lần thứ hai và hoàn toàn vô giá.

Thúy Uyên góp mặt trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng trên VTV9 vào ngày 7.6 ẢNH: NSX

Hành trình nghệ thuật của ca sĩ Thúy Uyên

Trước khi bén duyên với ánh đèn sân khấu, Thúy Uyên từng là vận động viên thể thao. Năm 20 tuổi, khi nhà trường chuyển địa điểm đến một nơi hoang vắng cách nhà 15km, đi lại khó khăn, cô đưa ra quyết định táo bạo: dừng việc học để ở lại thành phố, tiếp tục công việc dạy nhảy cho các bé thiếu nhi tại câu lạc bộ nhằm tự chủ thu nhập.

Sau đó, nữ ca sĩ xin phép gia đình tham gia đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn. Dù ban đầu cha lo lắng vì những định kiến xã hội thời bấy giờ về nghề vũ công, Thúy Uyên vẫn chứng minh được lựa chọn đúng đắn của mình khi từng bước trở thành một biên đạo múa.

Cột mốc chuyển mình từ biên đạo múa sang ca sĩ độc lập của Thúy Uyên gắn liền với kỷ niệm "dở khóc dở cười" vào năm 1995. Khi đảm nhận vai trò biên đạo bài hát cho cặp song ca Cẩm Ly - Minh Tuyết, vì quá thuộc lời và giai điệu, cô ước mình được lên sân khấu thể hiện. Cơ hội đến bất ngờ vào ngày hôm sau khi cô được chọn làm tiết mục thay thế. Thế nhưng, khi vừa hát được nửa bài, cô bỗng "cứng họng" vì bị các anh chàng trong nhóm múa trêu ghẹo. Dù buổi đầu thất bại và đầy tủi thân, nhưng ở đêm diễn tiếp theo, Thúy Uyên đã tỏa sáng, chính thức mở ra con đường làm ca sĩ.

Thúy Uyên giữ nguồn năng lượng tích cực, yêu bản thân ở tuổi U.60 ẢNH: NSX ACCT

Nhóm nhạc Techno là một trong những nhóm nhạc tiên phong cho xu hướng vừa hát vừa nhảy tại Việt Nam. Thúy Uyên và ca sĩ Kỳ Phương là bạn tri kỷ từ năm 10 tuổi. Nhận thấy thị trường âm nhạc lúc đó phần lớn ca sĩ chỉ đứng yên một chỗ, hai chị em quyết định bứt phá bằng phong cách trình diễn vũ đạo sôi động cùng với Hồ Lệ Thu. Khi "hết duyên" trên con đường chung, họ chọn cách chia tay trong êm đẹp để mỗi người tự tìm hướng đi riêng. Kỳ Phương tiếp tục ca hát và đào tạo thế hệ trẻ, còn Thúy Uyên lựa chọn lui về chăm sóc gia đình nhỏ suốt hơn 10 năm qua.

Không dừng lại ở âm nhạc, vào năm 2008, Thúy Uyên tiếp tục thử thách bản thân khi tham gia thử vai và tạo được tiếng vang lớn với một vai diễn trong bộ phim truyền hình đình đám Cô gái xấu xí. Sự tự tin, phong thái quyến rũ được trau dồi qua năm tháng giúp cô chứng minh một điều: thời gian hay độ tuổi chưa bao giờ là rào cản nếu chúng ta dám ước mơ và dám thực hiện.

Thay vì e ngại khi nhắc đến tuổi tác như nhiều phụ nữ khác, Thúy Uyên thẳng thắn coi đó là một niềm kiêu hãnh. Cô chia sẻ bản thân từng có giai đoạn tinh thần khủng hoảng đi xuống, nhưng chính ý thức về việc yêu thương cơ thể và sống tích cực đã kéo bản thân vực dậy. Cô muốn đón nhận tuổi mới một cách háo hức, rực rỡ theo cách của riêng mình - có thể hơi chút gợi cảm nhưng đầy trải nghiệm sống để tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng, tinh thần lạc quan đến với mọi người.