Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Thúy Uyên được chồng kém tuổi cầu hôn bằng nhẫn nhựa, cuộc sống hiện tại ra sao?

Thạch Anh
Thạch Anh
06/06/2026 11:26 GMT+7

Ở tuổi U.60, ca sĩ Thúy Uyên giữ vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng chuẩn nhờ tích cực tập luyện.

Một trong những kỷ vật khó quên đối với Thúy Uyên chính là chiếc nhẫn bằng nhựa màu xanh lá cây. Đối với cô, giá trị của món đồ này không nằm ở số tiền, mà ở ý nghĩa thiêng liêng trong thời khắc bản thân nhận được. Đó là cách đây 14 năm, trong một chuyến đi bơi của gia đình, con gái đã âm thầm chuẩn bị món quà vì biết Thúy Uyên yêu thích màu sắc này.

Thành viên nhóm Techno kể con gái đã tinh tế mang chiếc nhẫn nhựa trao cho bạn trai lúc bấy giờ của cô kèm theo lời nhắn nhủ: "Chú cầu hôn mẹ đi”. Sự thúc đẩy hồn nhiên từ con trẻ tạo nên một màn cầu hôn bất ngờ, ngọt ngào và kết duyên cho cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài gần 14 năm qua của nữ ca sĩ. Đối với Thúy Uyên, khoảnh khắc ấy là duy nhất, không thể lặp lại lần thứ hai và hoàn toàn vô giá.

Thúy Uyên góp mặt trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng trên VTV9 vào ngày 7.6

ẢNH: NSX

Hành trình nghệ thuật của ca sĩ Thúy Uyên

Trước khi bén duyên với ánh đèn sân khấu, Thúy Uyên từng là vận động viên thể thao. Năm 20 tuổi, khi nhà trường chuyển địa điểm đến một nơi hoang vắng cách nhà 15km, đi lại khó khăn, cô đưa ra quyết định táo bạo: dừng việc học để ở lại thành phố, tiếp tục công việc dạy nhảy cho các bé thiếu nhi tại câu lạc bộ nhằm tự chủ thu nhập.

Sau đó, nữ ca sĩ xin phép gia đình tham gia đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn. Dù ban đầu cha lo lắng vì những định kiến xã hội thời bấy giờ về nghề vũ công, Thúy Uyên vẫn chứng minh được lựa chọn đúng đắn của mình khi từng bước trở thành một biên đạo múa.

Cột mốc chuyển mình từ biên đạo múa sang ca sĩ độc lập của Thúy Uyên gắn liền với kỷ niệm "dở khóc dở cười" vào năm 1995. Khi đảm nhận vai trò biên đạo bài hát cho cặp song ca Cẩm Ly - Minh Tuyết, vì quá thuộc lời và giai điệu, cô ước mình được lên sân khấu thể hiện. Cơ hội đến bất ngờ vào ngày hôm sau khi cô được chọn làm tiết mục thay thế. Thế nhưng, khi vừa hát được nửa bài, cô bỗng "cứng họng" vì bị các anh chàng trong nhóm múa trêu ghẹo. Dù buổi đầu thất bại và đầy tủi thân, nhưng ở đêm diễn tiếp theo, Thúy Uyên đã tỏa sáng, chính thức mở ra con đường làm ca sĩ.

Thúy Uyên giữ nguồn năng lượng tích cực, yêu bản thân ở tuổi U.60

ẢNH: NSX ACCT

Nhóm nhạc Techno là một trong những nhóm nhạc tiên phong cho xu hướng vừa hát vừa nhảy tại Việt Nam. Thúy Uyên và ca sĩ Kỳ Phương là bạn tri kỷ từ năm 10 tuổi. Nhận thấy thị trường âm nhạc lúc đó phần lớn ca sĩ chỉ đứng yên một chỗ, hai chị em quyết định bứt phá bằng phong cách trình diễn vũ đạo sôi động cùng với Hồ Lệ Thu. Khi "hết duyên" trên con đường chung, họ chọn cách chia tay trong êm đẹp để mỗi người tự tìm hướng đi riêng. Kỳ Phương tiếp tục ca hát và đào tạo thế hệ trẻ, còn Thúy Uyên lựa chọn lui về chăm sóc gia đình nhỏ suốt hơn 10 năm qua.

Không dừng lại ở âm nhạc, vào năm 2008, Thúy Uyên tiếp tục thử thách bản thân khi tham gia thử vai và tạo được tiếng vang lớn với một vai diễn trong bộ phim truyền hình đình đám Cô gái xấu xí. Sự tự tin, phong thái quyến rũ được trau dồi qua năm tháng giúp cô chứng minh một điều: thời gian hay độ tuổi chưa bao giờ là rào cản nếu chúng ta dám ước mơ và dám thực hiện.

Thay vì e ngại khi nhắc đến tuổi tác như nhiều phụ nữ khác, Thúy Uyên thẳng thắn coi đó là một niềm kiêu hãnh. Cô chia sẻ bản thân từng có giai đoạn tinh thần khủng hoảng đi xuống, nhưng chính ý thức về việc yêu thương cơ thể và sống tích cực đã kéo bản thân vực dậy. Cô muốn đón nhận tuổi mới một cách háo hức, rực rỡ theo cách của riêng mình - có thể hơi chút gợi cảm nhưng đầy trải nghiệm sống để tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng, tinh thần lạc quan đến với mọi người.

Tin liên quan

Thúy Uyên nhắc về cuộc hôn nhân đầu: Lấy được 3 ngày tôi đã muốn ly dị

Thúy Uyên nhắc về cuộc hôn nhân đầu: Lấy được 3 ngày tôi đã muốn ly dị

Trở thành khách mời trong Có hẹn lúc 22 giờ , ca sĩ Thúy Uyên thoải mái nhắc về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình.

Khám phá thêm chủ đề

Thúy Uyên Ca sĩ Thúy Uyên Kỷ niệm thanh xuân Techno
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận