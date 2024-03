Thuyền viên người Hải Dương gặp nạn trên biển Đỏ đang trên đường về nước

Chiều 14.3, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, chị Vũ Thị Hạnh (trú tại P.An Phụ, TX.Kinh Môn, Hải Dương), vợ anh Nguyễn Văn Tảo, thuyền viên gặp nạn trên biển Đỏ, cho biết anh Tảo đang trên đường về nước.

"Hiện tại, chồng tôi đang ở sân bay Bangkok (Thái Lan - PV). Dự kiến đêm nay sẽ về đến sân bay Nội Bài. Gia đình chúng tôi vui mừng khi biết anh Tảo vẫn bình an và nóng lòng chờ người chồng, người cha của con tôi trở về nhà", chị Hạnh chia sẻ.

Trước đó, ngày 6.3, anh Tảo là một trong 3 thuyền viên Việt Nam may mắn thoát nạn trong vụ tàu hàng True Confidence bị lực lượng Houthi tấn công bằng tên lửa, khi đang đi qua biển Đỏ.

Tàu True Confidence thuộc sở hữu của Công ty Hàng hải Liberia True Confidence Shipping, mang cờ Barbados và đang do Công ty Third January Maritime (Hy Lạp) vận hành. Trên tàu có 20 thuyền viên, gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và 1 người Ấn Độ. 3 bảo vệ có vũ trang trên tàu gồm 2 người Sri Lanka và 1 người Nepal.

Ngày 6.3, trên hành trình chở hàng từ Trung Quốc đến Arab Saudi qua biển Đỏ, khi cách cảng Aden (Yemen) hơn 90 km thì tàu bị trúng tên lửa nên bốc cháy, 3 thuyền viên tử vong.

Gia đình thuyền viên Nguyễn Văn Tảo vui mình khi biết người thân sắp trở về nước an toàn

Theo chị Hạnh, ngay trong ngày 6.3, đại diện Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải Hải Phòng (HP Marine, nơi anh Tảo làm việc - PV), đã liên lạc thông báo cho gia đình về diễn biến sự việc.

Được thông báo chồng mình còn sống, nhưng tâm trạng chị Hạnh vẫn bồn chồn. Phải đến ngày 7.3, sau khi gọi điện được cho chồng qua ứng dụng mạng xã hội, nhìn thấy anh bình an, khỏe mạnh, cả gia đình chị Hạnh mới yên tâm

Trước khi tàu gặp nạn, anh Tảo vẫn nhắn tin với vợ, nhưng không nói tàu sẽ qua vùng nguy hiểm ở biển Đỏ vì sợ gia đình ở nhà lo lắng. Thời điểm tàu True Confidence trúng tên lửa, anh Tảo đang nằm nghỉ trong phòng thì giật mình tỉnh dậy, nhìn ra phía ngoài thấy tàu đang cháy.

Sau khi thoát ra khỏi phòng nghỉ bằng lối cửa sổ, anh Tảo cùng đồng nghiệp thả bè cứu sinh và nhảy xuống biển. Phải mất hơn 2 giờ lênh đênh trên bè cứu sinh, anh Tảo và đồng nghiệp mới được được tàu chiến Ấn Độ giải cứu, đưa lên bờ.

Trong số 4 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu, có đại phó Đặng Duy Kiên (41 tuổi, quê TP.Hải Phòng) bị bỏng nặng. Hơn 1 tiếng cầm cự trên bè cứu sinh, anh Kiên đã tử vong khi chưa kịp lên bờ.

Ngoài anh Tảo, máy trưởng Phạm Văn Thành (39 tuổi, ở Q.Hải An, TP.Hải Phòng) và máy 3 Phạm Văn An (33 tuổi, ở H.Vũ Thư, Thái Bình) đều an toàn.

Các thuyền viên Việt Nam may mắn sống sót và thi thể anh Kiên đã được đưa về thành phố cảng của Djibouti ở Đông Phi. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ tùy thân của họ đều thất lạc.

Được sự hỗ trợ của đại sứ quán và cơ quan hữu quan, các thuyền viên đã được trao hộ chiếu mới. Nước sở tại cũng đã làm giấy chứng tử cho anh Kiên, các bên liên quan đang làm thủ tục để sớm đưa thi thể anh về với gia đình.