Houthi bắn cháy tàu dầu trên biển Đỏ, 3 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi vào một tàu buôn ở Biển Đỏ hôm 6.3 đã làm 3 thủy thủ người thiệt mạng.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Sau khi trúng tên lửa, tàu True Confidence - treo cờ Barbados và thuộc sở hữu của Hy Lạp - bốc cháy cách bờ biển Aden, Yemen khoảng 50 hải lý.

Các thủy thủ trên đoàn được sơ tán vào đất liền Ảnh chụp màn hình

Đây là những trường hợp thiệt mạng đầu tiên được báo cáo kể từ khi lực lượng Houthi bắt đầu tấn công nhằm vào hoạt động vận chuyển hàng hóa tại một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới vào giữa tháng 11.

Tại thời điểm bị tấn công, tàu có 20 thủy thủ và 3 bảo vệ có vũ trang. Trong số này có 4 người Việt Nam.

Quân đội Mỹ cho biết tên lửa của Houthi còn làm ít nhất 4 thủy thủ bị thương và gây thiệt hại đáng kể cho tàu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói Washington sẽ tiếp tục buộc Houthi phải chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh nói ông "kinh hoàng" trước cái chết của các thủy thủ, và lên án "các cuộc tấn công liều lĩnh và bừa bãi của Houthi nhằm vào hoạt động vận chuyển toàn cầu".

Hình ảnh các thủy thủ đoàn sau khi được giải cứu Ảnh chụp màn hình

Houthi cho biết hành động của nhóm là nhằm bày tỏ đoàn kết với người Palestine để phản đối các hành động quân sự của Israel ở Gaza.

Anh và Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa chống lại lực lượng Houthi và việc xác nhận số người thiệt mạng có thể dẫn đến áp lực phải có hành động quân sự mạnh mẽ hơn.

Bốn ngày trước đó, một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Anh đã trở thành con tàu đầu tiên bị chìm do cuộc tấn công của Houthi, hai tuần sau khi bị hư hại nghiêm trọng do một cuộc tấn công bằng tên lửa. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn.

Trong khi Houthi cho biết họ sẽ tấn công các tàu có liên kết với Anh, Mỹ và Israel, thì các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết tất cả các tàu đều có thể gặp rủi ro.