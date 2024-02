Tàu hàng trúng 2 tên lửa Houthi, châu Âu khởi động sứ mệnh bảo vệ biển Đỏ

AFP dẫn lời ông Yahya Sarea, người phát ngôn nhánh vũ trang của Houthi, thông báo tên lửa lực lượng này đã bắn trúng tàu chở hàng Rubymar của Anh ở eo biển Bab al-Mandab, ngoài khơi Yemen: "Kết quả của hoạt động như sau: Con tàu bị hư hỏng nặng dẫn đến phải dừng hoạt động hoàn toàn. Do con tàu bị hư hỏng nặng nên hiện có nguy cơ bị chìm ở Vịnh Aden. Chúng tôi đã cẩn thận trong quá trình hoạt động để đảm bảo việc sơ tán an toàn của thủy thủ đoàn trên tàu."



Còn theo công ty an ninh hàng hải Ambrey (trụ sở London), tàu Rubymar mang cờ Belize, đăng ký ở Anh và do Lebanon điều hành, đã bị tấn công vào hôm 18.2 tại eo biển Bab al-Mandab ngoài khơi Yemen. Tàu trúng tổng cộng 2 tên lửa và có nguy cơ bị chìm. Hãng tin Reuters cho biết thủy thủ đoàn đã rời tàu an toàn.

EU bắt đầu sứ mệnh biển Đỏ vào hôm 19.2 Reuters

Tàu hàng còn lại là của Mỹ, chưa rõ tên, cũng không có thương vong sau khi phát tín hiệu cầu cứu vì bị tên lửa Houthi tập kích ở Vịnh Aden.

Hôm 19.2, Liên minh châu Âu (EU) chính thức khởi động sứ mệnh bảo vệ tự do hàng hải quốc tế ở biển Đỏ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội X:

"Châu Âu sẽ đảm bảo an toàn tự do hàng hải ở biển Đỏ, bên cạnh các đối tác quốc tế".

Sứ mệnh Aspides (tiếng Hy Lạp nghĩa là "lá chắn") ở biển Đỏ sẽ kéo dài 1 năm với sự tham gia của ít nhất 4 tàu hải quân. Theo thông tin ban đầu, tổng tư lệnh là người Hy Lạp, trong khi sĩ quan chỉ huy chiến dịch trên biển là người Ý.

Tàu Rubymar được cho là có thể chìm Reuters

Tính đến thời điểm hiện tại, Pháp, Đức, Ý và Bỉ muốn điều tàu tham gia.

EU xác nhận phạm vi của sứ mệnh chỉ giới hạn bảo vệ tàu bè thương mại trên biển Đỏ và sẽ không triển khai các cuộc tấn công trên lãnh thổ Yemen, nơi là địa bàn hoạt động của lực lượng Houthi.

Mỹ hiện dẫn đầu liên minh hải quân tại khu vực và cùng với Anh đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen.