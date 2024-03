Thuyền viên Việt kể giây phút tàu True Confidence bị Houthi tấn công

Ngày 15.3, PV Báo Thanh Niên đã tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Tảo (36 tuổi, trú tại P.An Phụ, TX.Kinh Môn, Hải Dương), thuyền viên tàu True Confidence gặp nạn trên biển Đỏ. Lúc này, mọi người trong gia đình anh đang đón tiếp họ hàng, và những người thân quen đến hỏi thăm.

Anh Tảo đã kể, ngày 6.3, sau khi tàu chở hàng True Confidence trúng tên lửa của lực lượng Houthi, anh và các thuyền viên thoát khỏi tàu từ phao cứu sinh, lênh đênh trên biển khoảng 2 tiếng đồng hồ thì được tàu chiến của Hải quân Ấn Độ phát hiện, ứng cứu đưa về bờ.



"Hải quân Ấn Độ đã đưa chúng tôi về đất liền nơi gần nhất là Djibouti, một quốc gia thuộc Đông Phi. Mọi người ở đây trong 7 ngày. Theo giờ địa phương, thời điểm tàu của chúng tôi bị trúng tên lửa là 12 giờ 25 ngày 6.3. Lúc này, tôi vừa ăn cơm xong và về phòng nghỉ trưa.

Vừa đặt lưng, chưa kịp chợp mắt, tôi nghe tiếng nổ rất lớn, tàu rung lắc mạnh, cửa sổ phòng tôi vỡ tung, cửa chính lúc này đã bị kẹt. Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy có một số thuyền viên bị thương, tàu bị cháy lớn, khói bốc lên. Định thần lại, tôi mới biết tàu hàng đã bị tấn công", anh Tảo nhớ lại.

Anh Nguyễn Văn Tảo hạnh phúc khi được trở về an toàn với gia đình MINH PHONG

Thoát hiểm bằng lối cửa sổ phòng bị vỡ, anh Tảo cùng các thuyền viên khác hỗ trợ đưa những người bị thương xuống phao cứu sinh phía sau mạn tàu. Mọi người chỉ kịp mặc quần áo bảo hộ kèm áo phao, không ai kịp mang theo giấy tờ tùy thân, tìm mọi cách nhanh nhất có thể để di chuyển khỏi tàu hàng.

Hải quân Ấn Độ điều trực thăng và tàu chiến đến cứu hộ

Theo anh Tảo, thời điểm tàu True Confidence bị lực lượng Houthi tấn công thì còn cách bến cảng khoảng 2 ngày di chuyển. Khi trên phao cứu sinh lênh đênh trên biển sóng to gió lớn, mọi người rất hoang mang, không biết có gặp được tàu đến ứng cứu hay không.

"Chúng tôi liên tục phát đi thông điệp ứng cứu qua bộ đàm, để đơn vị gần nhất có thể tiếp nhận và liên lạc. Sau đó, lực lượng Hải quân Ấn Độ phát hiện được nên họ đã điều trực thăng cùng tàu chiến ra cứu hộ.

Tất cả 20 thuyền viên và lực lượng bảo vệ tàu được di chuyển về đất liền, chỉ có 2 người ở lại trên tàu True Confidence. Tôi đi tàu viễn dương đã hơn 10 năm, 1 đát (1 chuyến - PV) thường kéo dài khoảng 9 - 10 tháng. Khi về nước, tôi thường nghỉ 3 tháng, sau đó có tàu hàng cần thuyền viên thì lại tiếp tục đi. Vùng biển Đỏ, tôi đã từng di chuyển nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp nạn. Trước mắt, đã về nhà an toàn, tôi dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình, còn mọi việc sau này sẽ tính sau", anh Tảo chia sẻ thêm.

Tàu True Confidence thuộc sở hữu của Công ty Hàng hải Liberia True Confidence Shipping, mang cờ Barbados và đang do Công ty Third January Maritime (Hy Lạp) vận hành. Trên tàu có 20 thuyền viên, gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và 1 người Ấn Độ. 3 bảo vệ có vũ trang trên tàu gồm 2 người Sri Lanka và 1 người Nepal.

Ngày 6.3, trên hành trình chở hàng từ Trung Quốc đến Arab Saudi qua biển Đỏ, khi cách cảng Aden (Yemen) hơn 90 km thì tàu bị trúng tên lửa của lực lượng Houthi. Tàu bốc cháy, 3 thuyền viên tử vong. Thuyền viên Việt Nam tử vong là đại phó Đặng Duy Kiên (41 tuổi, quê Hải Phòng), 2 thuyền viên tử vong còn lại có quốc tịch Philippines.

Ngoài anh Nguyễn Văn Tảo, máy trưởng Phạm Văn Thành (39 tuổi, ở Q.Hải An, Hải Phòng) và máy 3 Phạm Văn An (33 tuổi, ở H.Vũ Thư, Thái Bình) đều đã trở về nhà an toàn tối 14.3.