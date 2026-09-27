Thuyết phục người dân nhượng lại để giải cứu 2 con tê tê quý hiếm

Ngày 27.9, đại diện Trạm kiểm lâm Xuân Lộc (đóng tại xã Hưng Lộc, thuộc Hạt Kiểm lâm Khu vực phía nam thành phố Huế) cho biết vừa phối hợp cùng UBND xã Hưng Lộc tiếp nhận 2 con tê tê do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên
Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 27.9, trong lúc múc đất mở đường khai thác rừng tràm tại xã Hương Lộc, một người đàn ông phát hiện 2 con tê tê (1 con lớn và 1 con nhỏ) nằm sâu bên trong hang
"Thời điểm phát hiện, anh ấy có ý định mang 2 con tê tê về nhà
Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng kiểm lâm xác định cả 2 con tê tê đều có thể trạng tốt, không bị thương tích, trọng lượng lần lượt là 2,5 kg và 0,7 kg
Tê tê thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt và nằm trong Sách đỏ Việt Nam
Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Trạm kiểm lâm Xuân Lộc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của anh Hồ Đức Khanh, nhấn mạnh đây là hành động thiết thực cần được lan tỏa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng
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