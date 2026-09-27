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    Thời sựDân sinh

    Thuyết phục người dân nhượng lại để giải cứu 2 con tê tê quý hiếm

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    Trong lúc làm đường khai thác rừng tràm, một người dân ở Huế phát hiện 2 con tê tê trong hang đất. Phát hiện sự việc, anh Hồ Đức Khanh kịp thuyết phục rồi bàn giao 2 con tê tê quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm.

    Ngày 27.9, đại diện Trạm kiểm lâm Xuân Lộc (đóng tại xã Hưng Lộc, thuộc Hạt Kiểm lâm Khu vực phía nam thành phố Huế) cho biết vừa phối hợp cùng UBND xã Hưng Lộc tiếp nhận 2 con tê tê do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

    Thuyết phục người dân nhượng lại để giải cứu 2 con tê tê quý hiếm- Ảnh 1.

    Anh Hồ Đức Khanh giao nộp 2 con tê tê cho lực lượng kiểm lâm

    ẢNH: BÌNH THIÊN

    Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 27.9, trong lúc múc đất mở đường khai thác rừng tràm tại xã Hương Lộc, một người đàn ông phát hiện 2 con tê tê (1 con lớn và 1 con nhỏ) nằm sâu bên trong hang. Phát hiện sự việc, anh Hồ Đức Khanh (33 tuổi, ở thôn Hòa Lộc, xã Hưng Lộc) đã chủ động xin lại để đưa đến giao nộp cho cơ quan chức năng.

    "Thời điểm phát hiện, anh ấy có ý định mang 2 con tê tê về nhà. Biết đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, tôi đã đề nghị anh ấy nhượng lại rồi lập tức mang đến Trạm kiểm lâm Xuân Lộc giao nộp", anh Khanh chia sẻ.

    Thuyết phục người dân nhượng lại để giải cứu 2 con tê tê quý hiếm- Ảnh 2.

    Con thể tê tê có thể trạng tốt

    ẢNH: HỒ ĐỨC KHANH

    Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng kiểm lâm xác định cả 2 con tê tê đều có thể trạng tốt, không bị thương tích, trọng lượng lần lượt là 2,5 kg và 0,7 kg. Hiện Trạm kiểm lâm Xuân Lộc đã phối hợp với UBND xã Hưng Lộc để làm các thủ tục bàn giao; đồng thời tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng 2 cá thể này trước khi thả về tự nhiên.

    Tê tê thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt và nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

    Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Trạm kiểm lâm Xuân Lộc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của anh Hồ Đức Khanh, nhấn mạnh đây là hành động thiết thực cần được lan tỏa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.

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