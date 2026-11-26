Tỉ phú Elon Musk hứa tặng 2 cổ phiếu SpaceX cho mọi trẻ em ở Mỹ

Tỉ phú Elon Musk ngày 25.11 thông báo mỗi đứa trẻ ở Mỹ sẽ nhận được hai cổ phiếu của Công ty SpaceX do ông điều hành, theo Reuters.