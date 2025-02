Tỉ phú Elon Musk không muốn mua TikTok, MrBeast trở thành ứng viên hàng đầu?

Trong tuyên bố mới đây, Elon Musk cho biết ông thường xây dựng các công ty "từ con số 0" và không quan tâm đến việc mua lại các doanh nghiệp hiện có. Tin tức này đã được một ứng viên tiềm năng muốn mua lại TikTok là Jimmy Donaldson, hay còn gọi là MrBeast trên YouTube, hoan nghênh.

Người dùng Mỹ vẫn chưa thể tải TikTok trên App Store và Google Play ẢNH: Chụp màn hình CNN

Quay trở lại tháng 1.2025, đã có thông tin cho rằng chính phủ Trung Quốc đang xem xét việc bán tài sản của TikTok tại Mỹ cho Elon Musk - người có mối quan hệ tốt với Trung Quốc khi đã nhiều lần ca ngợi quốc gia này. Nhà máy Tesla ở Thượng Hải cũng đã mang lại cho Elon Musk nhiều thiện chí từ các quan chức.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng Elon Musk hoặc CEO Larry Ellison của Oracle có thể mua TikTok, điều gợi ý rằng ứng dụng này có thể gia nhập "X" - tên mới của Twitter dưới sự quản lý của Musk. Tuy nhiên, Musk đã khẳng định rằng ông không quan tâm đến việc mua lại TikTok. Trong tuyên bố với The WELT Group, một bộ phận của công ty truyền thông Đức Axel Springer SE, Elon Musk cho biết: "Tôi không đấu thầu TikTok. Tôi không háo hức muốn mua lại TikTok, tôi không mua lại các công ty nói chung, điều đó khá hiếm. Tôi thường xây dựng các công ty từ con số không".

Vì sao Elon Musk không muốn mua TikTok?

Elon Musk cũng cho biết ông không sử dụng TikTok và không quen thuộc với định dạng của ứng dụng này. Tuyên bố của Musk về việc không mua lại các công ty và chỉ xây dựng chúng từ đầu đã đặt ra câu hỏi về thương vụ mua lại Twitter mà ông đã thực hiện vào tháng 10.2022 với giá 44 tỉ USD.

Musk đã so sánh việc mua Twitter với việc mua TikTok, nhấn mạnh rằng ông mua Twitter để "bảo vệ quyền tự do ngôn luận", nhưng không chắc liệu lý do tương tự có thể áp dụng cho TikTok hay không khi ông cho rằng lý do duy nhất cho việc mua lại này là về mặt tài chính.

Khá thú vị khi trước đó, Elon Musk đã bày tỏ sự phản đối đối với lệnh cấm TikTok, cho rằng nó đi ngược lại quyền tự do ngôn luận. Ông cũng chỉ ra rằng tình hình hiện tại, khi TikTok được phép hoạt động ở Mỹ nhưng X không được phép hoạt động ở Trung Quốc, là không công bằng và cần phải thay đổi.

Được biết, MrBeast hiện quan tâm đến việc mua TikTok như một phần của nhóm đầu tư do Jesse Tinsley, người sáng lập kiêm CEO của Employer.com, đứng đầu.

Tương lai của TikTok tại Mỹ hiện vẫn còn mờ mịt. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành lệnh hành pháp hoãn lệnh cấm trong 75 ngày, gia hạn thời hạn đến ngày 4.4.2025. Tuy nhiên, ứng dụng này vẫn vắng mặt trên các cửa hàng Apple và Google của Mỹ.