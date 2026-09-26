Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo 'chính thức đồng hành' với Trường ĐH Victoria Hòa Bình

Chiều tối 25.9, tại khu đô thị Mailand HaNoi City (Hà Nội), Trường ĐH Victoria Hòa Bình tổ chức một chương trình đặc biệt, vừa khai giảng năm học mới, vừa công bố 2 quyết định quan trọng: đổi tên gọi từ Trường ĐH Hòa Bình thành Trường ĐH Victoria Hòa Bình và thành lập Trường Y Dược Victoria. Tại buổi lễ, tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, long trọng tuyên bố: "Hôm nay, Tập đoàn Sovico chính thức đồng hành cùng với nhà trường".



Phó thủ tướng Lê Tiến Châu, nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố tên trường và logo mới ẢNH: TRANG TIN CHÍNH PHỦ

"Ngay tại nơi chúng ta đang gặp nhau đây, hy vọng rằng sẽ bắt đầu một tương lai mới rực rỡ cho thầy cô và học sinh của nhà trường. Chúng tôi mong rằng nơi đây sẽ trở thành một không gian học tập, nghiên cứu và sáng tạo rộng mở, nơi mỗi sinh viên có thể bước từ giảng đường đến phòng thực hành, từ một ý tưởng đến một công trình có ích cho cuộc sống. Và với chúng tôi, đầu tư cho đại học là đầu tư cho con người và tương lai đất nước", bà Thảo nói.

Theo PGS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Victoria Hòa Bình, nhà trường có 8.000 sinh viên đang theo học, cùng đội ngũ 350 giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên. Năm học 2026 - 2027, nhà trường chào đón 1.800 tân sinh viên.

Ngay từ những ngày đầu thành lập (năm 2008), tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã hỗ trợ 20 tỉ đồng để nhà trường bảo đảm điều kiện về năng lực tài chính, góp phần quan trọng hoàn thiện các điều kiện để nhà trường được cấp phép thành lập.

Khi nhà trường triển khai các thủ tục về đất đai để xây dựng cơ sở, bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục hỗ trợ toàn bộ kinh phí thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khu đất khoảng 60 ha tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, Hòa Bình (nay là xã Yên Xuân, Hà Nội).

Trong suốt quá trình hoạt động, mỗi khi nhà trường gặp khó khăn về nguồn lực vận hành, bà Thảo luôn hỗ trợ kịp thời.

Hiện tại, nhà trường vẫn chưa có cơ sở chính thức. Tuy nhiên, buổi lễ, tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hứa hẹn: "Nơi mà chúng ta đang hiện diện ngày hôm nay cũng là nơi mà chúng ta sẽ sớm khởi công cơ sở và xây dựng campus mới cho Trường ĐH Victoria Hòa Bình".

"Đặc biệt xúc động" trước việc có trường y dược mới

Nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: "Hôm nay, Tập đoàn Sovico chính thức đồng hành cùng với nhà trường" ẢNH: TRANG TIN CHÍNH PHỦ

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng cho biết sự ra đời của Trường Y - Dược Victoria là sự kiện "đặc biệt xúc động" đối với bản thân.

Nữ tỉ phú chia sẻ: "Cha tôi từng là sinh viên khóa dược đầu tiên sau ngày giải phóng thủ đô. Tôi chứng kiến việc nghiên cứu thuốc, vật tư y tế trong điều kiện thiếu thốn và thấu hiểu rằng khoa học bắt đầu từ khát vọng giúp đỡ con người. Tôi mong những thầy thuốc trưởng thành từ ngôi trường này sẽ giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ và luôn giữ được lòng trắc ẩn trước mỗi người bệnh".

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Trường Y - Dược Victoria được thành lập trên cơ sở các khối sức khỏe của nhà Trường ĐH Victoria Hòa Bình, nhằm mở rộng hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Trường được định hướng phát triển theo chuẩn mực cao, gắn giảng dạy với thực hành, nghiên cứu với ứng dụng; kết nối y học hiện đại với những giá trị phù hợp của y học cổ truyền, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu.