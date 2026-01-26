Tỉ phú Trần Bá Dương biến chuối phế thải thành sợi vải như thế nào?

Mô hình trồng chuối, nuôi bò, nuôi cá theo mô hình tuần hoàn tại Campuchia của tỉ phú Trần Bá Dương tận dụng tất cả những phế phẩm để tạo ra giá trị lớn cho công ty.
Dự án Khu liên hợp nông nghiệp Snoul, tỉnh Kratie (Campuchia) của công ty Thaco Agri đã được tỉ phú Trần Bá Dương nghiên cứu cải tạo, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ, hiện đại trong suốt 3 năm qua. Bên cạnh sản phẩm chính là nuôi bò thịt kết hợp sản xuất cây ăn trái, khu liên hợp này còn ứng dụng nguyên lý tuần hoàn, biến tất cả những phụ phế phẩm thành nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm khác hoặc ứng dụng công nghệ để tạo ra sản phẩm giá trị cao hơn. Đơn cử như quy trình chế biến phế phẩm từ cây chuối thành sợi vải may mặc để xuất khẩu.
