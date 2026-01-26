Tỉ phú Trần Bá Dương biến chuối phế thải thành sợi vải như thế nào?

Dự án Khu liên hợp nông nghiệp Snoul, tỉnh Kratie (Campuchia) của công ty Thaco Agri đã được tỉ phú Trần Bá Dương nghiên cứu cải tạo, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ, hiện đại trong suốt 3 năm qua. Bên cạnh sản phẩm chính là nuôi bò thịt kết hợp sản xuất cây ăn trái, khu liên hợp này còn ứng dụng nguyên lý tuần hoàn, biến tất cả những phụ phế phẩm thành nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm khác hoặc ứng dụng công nghệ để tạo ra sản phẩm giá trị cao hơn. Đơn cử như quy trình chế biến phế phẩm từ cây chuối thành sợi vải may mặc để xuất khẩu.

PV Thanh Niên đã ghi lại hoạt động này tại dự án:

Trồng chuối xuất khẩu là nguồn thu lớn nhất hiện nay của Khu liên hợp Snoul tại Campuchia do tỉ phú Trần Bá Dương đầu tư ẢNH: QUANG THUẦN

Thân chuối, lá chuối sau khi thu hoạch được vận chuyển về nhà máy chế biến bằng hệ thống ròng rọc đi dọc các kênh mương bao quanh ẢNH: QUANG THUẦN

Phế phẩm này là nguyên liệu để tạo ra sợi vải, mang lại giá trị xuất khẩu cao ẢNH: QUANG THUẦN

Hệ thống dây chuyền, máy móc cán ép đều do Thaco nghiên cứu và lắp đặt ẢNH: QUANG THUẦN

Sợi tơ từ thân chuối được sơ chế, chiết xuất, tạo thành nguyên liệu để dệt vải ẢNH: QUANG THUẦN

Công đoạn phơi sấy để tạo nên nguyên liệu thô, sau đó tiếp tục được nhà nhập khẩu tinh chế và đưa vào làm nguyên liệu may mặc thân thiện với môi trường ẢNH: QUANG THUẦN

Lãnh đạo Thaco Agri cho biết giá xuất khẩu sợi thô từ thân chuối là 97.000 đồng/kg. Nếu làm ra sợi tinh chế thì giá trị cao hơn nhưng hiện nay sản lượng chưa đủ lớn để có thể đầu tư công nghệ ẢNH: QUANG THUẦN