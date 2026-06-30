Tỉ phú Trung Quốc lưu vong lĩnh án 30 tù tại Mỹ vì lừa đảo

Tòa án tại Manhattan, thành phố New York (Mỹ) ngày 29.6 tuyên án 30 năm tù đối với tỉ phú Quách Văn Quý vì vụ lừa đảo quy mô lớn mà thẩm phán cho là đã khiến hơn 1.000 người mất hàng trăm triệu USD, hãng AP đưa tin.

Thẩm phán Analisa Torres cho rằng bị cáo đã lợi dụng những người muốn "mang dân chủ đến Trung Quốc" nhằm lấy tiền của họ để sống một cuộc sống xa hoa.

Tỉ phú Trung Quốc lưu vong Quách Văn Quý ẢNH: REUTERS

Trong phiên tuyên án, thẩm phán đã đọc một số đoạn trích từ những bức thư bà nhận được từ các nạn nhân. Trong thư, các nạn nhân cho biết bị lừa mất hết tiền tiết kiệm dành dụm cả đời, cảm thấy vô cùng lo lắng và xấu hổ và bị người thân quay lưng vì lựa chọn đầu tư sai lầm.

Bà Torres nói rằng ông Quách "không chịu trách nhiệm về hành động của mình và thay vào đó lại khăng khăng một cách khó tin rằng hành vi của ông ta không gây ra thiệt hại và không làm hại ai cả". Nữ thẩm phán nói rằng bị cáo "đã kêu gọi những người ủng hộ quấy rối và đe dọa những người dám lên tiếng chống lại ông ta". Thẩm phán đã ra lệnh cho vị tỉ phú lưu vong này phải bồi thường 889 triệu USD.

Ông Quách Văn Quý rời Trung Quốc khoảng 10 năm trước vì cho rằng bản thân trở thành mục tiêu của các quan chức chính phủ Trung Quốc sau khi ông cáo buộc họ tham nhũng. Sau đó, nhà chức trách Trung Quốc đã cáo buộc ông các tội danh như cưỡng hiếp, bắt cóc, hối lộ và các tội danh khác song ông đều bác bỏ.

Khi sang Mỹ, ông đã xây dựng lại hình ảnh bản thân thành một người chỉ trích đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi sang New York vào năm 2017, ông từng sống tại Hồng Kông và London.

Tuy nhiên, theo phán quyết của tòa án Mỹ, ông đã lợi dụng danh nghĩa này để lừa đảo hơn 1.000 người ủng hộ phong trào dân chủ Trung Quốc trên khắp thế giới với số tiền hàng trăm triệu USD nhằm phục vụ cho cuộc sống xa hoa của bản thân.

Ông bị bắt và bị giam giữ không cho bảo lãnh từ 3 năm trước. Ông bị kết án đối với 9 trong số 12 cáo buộc hình sự vào tháng 7.2024 sau một phiên tòa kéo dài 7 tuần. Các công tố viên cho rằng ông Quách đã sử dụng khối tài sản bất chính cho "một lối sống xa hoa và phung phí tột độ, một cuộc sống hào nhoáng với biệt thự, du thuyền, xe đua, quần áo hàng hiệu và đồ nội thất sang trọng".

Trước khi bị bắt, ông Quách Văn Quý sống trong một căn hộ sang trọng nhìn ra công viên Central Park ở New York và đã gia nhập câu lạc bộ golf Mar-a-Lago ở bang Florida của Tổng thống Mỹ Donald Trump.