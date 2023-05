Tia cực tím ở mức nguy hại ảnh hưởng sức khỏe như thế nào?

Chỉ số tia cực tím ở mức rất nguy hại

Ngày 17.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về chỉ số cực đại tia cực tím (UV). Theo đó tại nhiều khu vực trên cả nước chỉ số tia UV nằm trên mức nguy cơ gây hại (9-10). Chỉ số UV tại TP.HCM dự báo ở mức 9 trong 3 ngày từ 17-20.5. Đây là ngưỡng cần hạn chế ra ngoài trời.

Ngoài ra dự báo tiềm năng cực đại chỉ số nhiệt tại TP.HCM cũng nằm ở mức rất nguy hiểm (41-54). Đây là mức rất có khả năng gây say nắng, kiệt sức, sốc nhiệt nếu tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất kéo dài trong nắng nóng.

Chỉ số UV ở mức rất cao theo dự báo của Weatheronline ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo trang dự báo thời tiết Accuweather, trong 4 ngày tới nhiệt độ TP.HCM từ 33 - 36 độ C. Chỉ số UV dao động từ 7-11, trong đó ngày 18.5 chỉ số này là 11. Đây là mức cực kỳ cao trong thang đo chỉ số tia UV, có nguy cơ gây hại cực cao, rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương mắt, gây bỏng da, ức chế miễn dịch hay thậm chí là ung thư da nếu tiếp xúc trực tiếp thời gian dài với ánh nắng mặt trời mà không có biện pháp che chắn, bảo vệ cẩn thận.

Còn theo trang dự báo thời tiết Weatheronline, những ngày tới nhiệt độ trung bình tại TP.HCM là 35- 36 độ C, tia UV ở mức rất cao 9-10.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ số UV dưới 2 là mức an toàn, từ 3-5 là mức vừa, 6-7 mức cao, 8-10 rất cao và 11 trở lên cực kỳ cao và nguy hiểm. WHO khuyến cáo với chỉ số UV từ 8 trở lên, mọi người cần tránh ra ngoài vào giữa trưa, nếu ở ngoài cần tìm bóng râm, mặc áo sơ mi dài tay, thoa kem chống nắng và đội mũ rộng vành.

Gia tăng bệnh về da do nắng nóng

Bác sĩ CK2 Nguyễn Mạnh Hà, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, cho biết trong thời tiết nắng nóng, lượng bệnh nhân đến khám gia tăng, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 2.000 - 2.500 lượt đến khám về da.

"Nắng nóng, cường độ tia UV cao ảnh hưởng trực tiếp đến da như viêm da ánh nắng, bỏng nắng, với bệnh nhân nhạy cảm với ánh sáng sẽ làm tăng nguy cơ dị ứng, cháy nắng, bỏng nắng. Về lâu dài tổn thương tế bào thượng bì, tích luỹ gây ung thư da, một số bệnh lý da. Ngoài ra, các bệnh nhân có mắc một số bệnh nền sử dụng một số loại thuốc uống có các thành phần có thể làm tăng nhạy cảm với ánh sáng gây ra sạm cháy da", bác sĩ Hà chia sẻ.



Khi ra ngoài trời nắng nóng cần mặc áo kín tay, che chắn kỹ LÊ CẦM

Bác sĩ Trần Huyền Trâm, chuyên khoa Nội - Da liễu, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, thời gian gần đây lượng bệnh tại phòng khám Da liễu của bệnh viện tăng cao, chủ yếu ở nhóm người lao động làm việc ngoài trời thường xuyên tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Phần lớn các trường hợp thăm khám do bệnh lý bỏng nắng da và các bệnh lý tăng sắc tố da.

Có bệnh nhân đến khám trong tình trạng da mặt bị bong tróc do cháy nắng vì tính chất công việc tiếp xúc ánh nắng mặt trời thường xuyên và phần da lưng bị những mảng đỏ, bong vảy do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Theo bác sĩ Trâm, tia UV chia làm 3 loại: UVA, UVB và UVC, xếp thứ tự nguy hiểm tăng dần từ UVA, đến UVB và nguy hiểm nhất là UVC. May mắn, tầng ozone đã hấp thụ hoàn toàn UVC - loại UV nguy hiểm nhất và hấp thụ 95% UVB, 5% UVA.

Phần UVA và UVB không được hấp thụ bởi tầng ozone là tác nhân gây nên các tổn thương da như làm lão hóa da, bỏng da, sắc tố trên da hay thậm chí là ung thư da. Những thương tổn trên da do tia UV gây ra mang tính chất tích lũy, nên khi tiếp xúc càng lâu và cường độ tia UV càng cao sẽ gây những thương tổn càng nhiều trên da.

Do đó, chúng ta cần phải bảo vệ da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đặc biệt đối với những người lao động phải làm việc ngoài trời, cần có các biện pháp bảo vệ da đầy đủ. Nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều, đây là khoảng thời gian nồng độ tia UV trong ánh nắng mặt trời cao. Cố gắng tìm các chỗ râm mát để tránh nắng.



Cần có thêm các biện pháp bảo vệ da khi ngoài nắng như sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên, lựa chọn kem chống nắng phổ rộng chống được cả tia UVA và UVB, và có tính kháng nước nếu phải vận động ra mồ hôi nhiều. Nên bôi dặm lại kem chống nắng mỗi 2 giờ khi phải làm việc liên tục ngoài nắng.

"Sử dụng thêm các biện pháp hỗ trợ như mang khẩu trang, kính râm, đội nón rộng vành, mặc áo dài tay… khi đi ra ngoài. Có thể lựa chọn các vật dụng này được làm từ các loại vải chống nắng để tăng khả năng bảo vệ da dưới tia UV. Bên cạnh đó cần uống đủ nước, tăng cường bổ sung rau xanh trong chế độ ăn và có thể dùng thêm các viên uống chống nắng để tăng khả năng bảo vệ da từ bên trong", bác sĩ Trâm khuyến cáo.