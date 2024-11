Tia sáng cho cơ hội hạ nhiệt Trung Đông

Tờ The Times of Israel ngày 18.11 đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói việc ra lệnh thực hiện loạt vụ nổ máy nhắn tin ở Li Băng hồi tháng 9 diễn ra sớm hơn kế hoạch. Ông Netanyahu cho biết nội các Israel ban đầu ấn định sẽ thực hiện vụ tấn công vào tháng 10, song có những thông tin cho rằng ý định của Tel Aviv sắp bị bại lộ. Thủ tướng Israel nêu thêm không tiết lộ kế hoạch trên cho Mỹ do lo ngại rò rỉ thông tin hoặc Washington có thể phản đối.