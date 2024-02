Tích trữ vàng mini - bí kíp giúp giới trẻ văn phòng tiết kiệm thông minh

Khi tích trữ vàng thành trào lưu giới trẻ

Trải qua năm 2023 với nhiều biến động về kinh tế, vàng dần trở thành tài sản trú ẩn an toàn, được nhiều người hướng đến, đặc biệt là những người trẻ. Theo đó, vàng không chỉ là kênh đầu tư dài hạn khi giá trị có xu hướng tăng theo thời gian, mà còn là công cụ phòng hộ tài chính hữu ích do hiếm bị biến động lúc kinh tế suy thoái.

Đi làm được 3 năm, khi mức lương đã ổn định, Quỳnh Trâm (24 tuổi, TP.HCM) bắt đầu đặt mục tiêu tiết kiệm bằng cách mỗi tháng phải "có trong tay" nửa chỉ vàng với quan niệm "tích tiểu thành đại". Cô chia sẻ: "Với người trẻ như mình, việc mua một nửa hay một cây vàng một lúc là điều không tưởng, nhưng nếu chia nhỏ ra hàng tháng thì lại là câu chuyện khả thi".

Hoàng Thanh (25 tuổi), nhân viên văn phòng tại TP.HCM sẵn sàng cắt giảm các khoản tiêu vặt như trà sữa, mua sắm quần áo,… để đầu tư vào vàng. Thanh cho biết: "Mình chưa có nhiều kiến thức về các kênh đầu tư nên mình cảm thấy tin tưởng và an toàn nhất khi tích lũy vàng. Chưa kể, thị trường ngày càng có nhiều sản phẩm vàng với kích thước nhỏ, phù hợp túi tiền người trẻ như mình nên bản thân cũng dễ dàng chọn lựa".

Sau năm 2023, giới trẻ văn phòng ngày càng "mặn mà" với thị trường vàng

Không chỉ mang giá trị thiết thực, việc mua vàng vào dịp đầu năm còn mang ý nghĩa cầu may, cầu tài, thể hiện mong ước về một năm đủ đầy, sung túc. Do vậy, nhu cầu mua vàng lấy may, tích lũy trong những ngày đầu năm tăng cao. Đặc biệt, những sản phẩm vàng mang biểu tượng may mắn được ưa chuộng hơn cả.



Hút vía tài lộc cùng dòng sản phẩm Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát

Nắm bắt nhu cầu của tệp khách hàng trẻ, PNJ ra mắt dòng sản phẩm Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát với thiết kế biểu tượng túi tiền, cỏ bốn lá, đồng kim tiền, Kim Bảo Như Ý, hạt đậu, kim cương vàng, hạc vàng, thỏi vàng may mắn. Có trọng lượng vàng nhỏ 0,3 chỉ - 0,5 chỉ, các sản phẩm Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát của PNJ phù hợp túi tiền, giúp khách hàng trẻ tạo thói quen tiết kiệm, tích lũy hàng tháng. Những miếng vàng mini bé xinh nhưng ẩn chứa lời chúc một năm rộn ràng tài lộc, trọn vẹn ấm êm, vững vàng tài chính chắc hẳn sẽ là lựa chọn hợp thời, hợp ví để giới trẻ văn phòng có thể trải nghiệm tích lũy.

Chẳng hạn, kiểu dáng kim cương vàng đi cùng giá trị dài lâu và năng lượng vĩnh cửu, là lời gọi mời giàu sang phú quý về bên bạn cả năm. Hay có Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát với biểu tượng Kim Bảo Như Ý kề bên, hành trình tiết kiệm của bạn sẽ thêm rực rỡ cùng tài lộc liên tục sinh sôi, khởi sáng ước mong đại vượng tài vận. Còn nếu đang mong cầu vạn điều may mắn – ngàn điều an yên, đừng ngần ngại chọn hạc vàng hay cỏ bốn lá vàng.

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, trao gửi quà tặng vàng không chỉ là lời chúc đong đầy may mắn, tài lộc, mà còn thể hiện sự trân quý xứng đáng dành cho những gì quý giá nhất đối với mỗi người. Được chế tác tinh xảo, ẩn chứa bao phúc lành, Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát sẽ thay lời cảm ơn chân thành dành cho những thân tình ấm áp của các mối quan hệ xung quanh. Không chỉ vậy, trong bối cảnh kinh tế "ngược gió", đây còn là quà tặng thiết thực, lan tỏa một mùa Tết đẹp – Tết vui đến gia đình và những người thân yêu.

Không chỉ mang đến trải nghiệm tích lũy mới lạ và độc đáo, sản phẩm Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát còn là món quà mang giá trị thực nhưng vẫn tinh tế, ý nghĩa, phù hợp với khả năng tài chính của giới trẻ

Thiết kế nhỏ xinh nhưng chứa đựng nhiều may mắn, Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát ra đời với mong muốn truyền tải thông điệp rằng đầu tư có thể bắt đầu từ những khoản tiền tiết kiệm nhỏ, tích tiểu lộc để mang lại giá trị lớn trong tương lai. Nhân dịp ra mắt dòng sản phẩm mới, từ ngày 08/02 - 20/02, các khách hàng khi mua 5 sản phẩm 3 phân hoặc 03 sản phẩm 5 phân Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát sẽ được tặng ngay 1 ống heo Lộc Phát bằng thủy tinh để tích lũy lộc vàng.



