Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát PNJ tạo thói quen tích trữ cho người trẻ

Tích lộc nhỏ, khởi phát to

Trong bối cảnh kinh tế biến động nhưng vàng vẫn luôn giữ vững giá trị, nhiều người tiêu dùng và nhà đầu tư bắt đầu chú ý đến thị trường vàng hơn. Không đứng ngoài cuộc, xu hướng đầu tư và tích lũy vàng cũng nhanh chóng được giới trẻ quan tâm. "Nếu tiết kiệm mỗi tháng một lần, số tiền tiết kiệm bằng cách mua vàng trong một năm sẽ có khả năng tăng lên đáng kể"; "Mua vàng mỗi tháng sẽ tăng cảm giác an toàn" hay "Tiết kiệm tiền tăng giá trị chậm hơn việc tiết kiệm, tích lũy vàng" là những gì đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Chị Hồng Ngọc (nhân viên văn phòng, quận 8, TP.HCM) chia sẻ: "Trải qua một năm kinh tế nhiều khó khăn, mình càng ý thức nhiều hơn về việc tích trữ tài sản phòng thân. Đều đặn mỗi tháng mình sẽ trích số tiền nhỏ thành một khoản riêng và để dành mua vàng, vừa an tâm lại tránh trường hợp tiêu xài hoang phí cho các khoảng ăn uống hàng quán như trước đây".

Ngoài giá trị tích lũy, các sản phẩm vàng còn có thể chọn để làm quà tặng người thân nhân dịp tết đến xuân về. Thành Nhân (nhân viên IT, quận Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Mình đi làm chưa bao lâu nhưng tết năm nào cũng cố gắng trích một khoản biếu ba mẹ ít quà, món quà có thể không nhiều nhưng nó thể hiện tấm lòng và sự quan tâm của mình. Năm rồi, công việc chăn nuôi ba mẹ mình ở quê không thuận lợi lắm, suy đi tính lại mình quyết định dùng số tiền thưởng tháng 13 mua vàng tặng ba mẹ dịp tết, vừa có thêm chút của để dành cho ba mẹ về già vừa tránh bị mẹ mắng lớn rồi không biết dành dụm lại còn tiêu hoang như mọi năm (cười)".

Quà tặng vàng được người tiêu dùng trẻ hướng đến vì vừa mang giá trị thực, đầu tư tích lũy mà vẫn thể hiện sự tinh tế, thấu hiểu, và quan tâm trong bối cảnh kinh tế "mùa gió ngược"

Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát - tiết kiệm thông minh cho một năm khởi sắc

Thấu hiểu tâm ý của khách hàng trẻ về món quà tặng tinh tế, phù hợp túi tiền cũng như mang đến trải nghiệm tích lũy mới mẻ và hình thành thói quen tiết kiệm, nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, PNJ cho ra mắt dòng sản phẩm Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát để cùng bạn gieo tài lộc, gửi gắm ước mong cho một năm khởi sắc. Dòng sản phẩm Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát với những "tiểu lộc" vàng mang hình tượng phúc lành, tài lộc ý nghĩa và độc đáo:

Kim Bảo Như Ý - biểu tượng lồng ghép hình ảnh mặt gậy như ý, cỏ bốn lá, đồng kim tiền và trái tim. Đây chính là biểu tượng độc quyền được PNJ ra mắt trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 thể hiện những mong cầu dịp năm mới về sức khỏe - bình an, công danh - sự nghiệp, tài lộc và tình duyên. Cỏ bốn lá gắn liền với ý nghĩa may mắn, giữ vững hy vọng tươi sáng cho một năm vạn sự như ý. Đồng tiền vàng hứa hẹn đem tiền tài, phú quý về cho người sở hữu, mở ra một năm sung túc, trọn vẹn. Hạt đậu nhỏ xinh, thanh quý như hạt ngọc trời cùng bạn khởi đầu trải nghiệm tích trữ đầy ý nghĩa và may mắn. Kim cương với thiết kế đi cùng giá trị dài lâu và năng lượng vĩnh cửu, gọi mời giàu sang phú quý về với chủ nhân. Hạc vàng là hiện thân cao quý của vạn điều may mắn, ngàn điều an yên. Dáng dấp chim hạc gợi mở một năm vững vàng, ấm êm. Túi tiền vàng biểu trưng cho hành trình tiết kiệm của bạn thêm rực rỡ cùng tài lộc liên tục sinh sôi, khởi sáng ước mong đại vượng tài vượng. Thỏi vàng mang ý nghĩa tài lộc đong đầy, thành công rạng rỡ, thịnh vượng thăng hoa.

Dòng sản phẩm mới Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát của PNJ mang lại trải nghiệm tích lũy độc đáo và mới lạ cho giới trẻ

Mỗi sản phẩm Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát có trọng lượng vàng chỉ từ 0,3 - 0,5 chỉ, phù hợp túi tiền để khách hàng trẻ có thể mua vàng cầu may đầu năm mới, và gửi tặng những người thân yêu. Đặc biệt, với dòng sản phẩm Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát từ PNJ, tệp khách hàng trẻ có thể dễ dàng trải nghiệm xu hướng và tạo thói quen tiết kiệm, tích luỹ ngay từ hôm nay, từng hành động tích trữ chậm rãi mà đều đặn, nhẹ nhàng mà đầy chắc chắn sẽ giúp bạn tích tiểu lộc, gặt đại phát.

Nhân dịp ra mắt dòng sản phẩm mới, từ ngày 8.2 - 20.2, các khách hàng khi mua 5 sản phẩm 3 phân hoặc 3 sản phẩm 5 phân Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát sẽ được tặng ngay 1 ống heo Lộc Phát bằng thủy tinh để tích lũy lộc vàng.

