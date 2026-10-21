Tiêm kích Pháp rơi trong đêm, ít nhất một phi công thiệt mạng

Hãng AP ngày 21.10 dẫn thông báo từ quân đội Pháp cho hay vụ tai nạn xảy ra vào tối 20.10 theo giờ địa phương. Chiếc tiêm kích Mirage 2000D gặp nạn khi đang tiếp cận để hạ cánh xuống căn cứ không quân 133 Nancy-Ochey sau khi kết thúc nhiệm vụ huấn luyện.

Vị trí máy bay rơi nằm tại một khu vực rừng núi gần thị trấn Rogeville, cách thành phố Nancy của Pháp khoảng 18 km về phía tây bắc. Trên chiếc tiêm kích có một phi công trẻ đang trong quá trình huấn luyện và một sĩ quan hệ thống vũ khí.

Tiêm kích Mirage 2000 của Pháp thực hiện nhiệm vụ hồi năm 2022 ẢNH: AFP

Người phát ngôn Không quân Pháp David Papalardo cho biết: "Dường như một thành viên phi hành đoàn đã không thể phóng ghế thoát hiểm". Lực lượng cứu hộ hiện đã tìm thấy một thi thể và đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại.

Mirage 2000D là dòng tiêm kích hai chỗ ngồi được thiết kế để hoạt động trong môi trường phức tạp, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Được biên chế từ năm 1993, dòng máy bay này từng được quân đội Pháp sử dụng trong nhiều cuộc xung đột.

Pháp vừa hoàn tất chương trình nâng cấp phi đội Mirage 2000D nhằm duy trì hoạt động đến những năm 2030. Dù vậy, dòng tiêm kích này cũng từng ghi nhận sự cố, AFP cho hay. Vào tháng 1.2019, một chiếc thực hiện chuyến bay đêm ở tầm thấp đã rơi tại miền đông nước Pháp khiến cả hai phi công thiệt mạng. Gần đây nhất vào tháng 7.2021, một chiếc Mirage 2000D cũng bị rơi nhưng phi công đã kịp thời phóng ghế thoát hiểm.