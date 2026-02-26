Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Tiệm vàng tại TP.HCM đông 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài

Độc Lập - Nhật Thịnh
26/02/2026 10:46 GMT+7

Ngày vía Thần tài, từ tờ mờ sáng 26.2, nhiều người dân đã kiên nhẫn xếp hàng trước các tiệm vàng tại TP.HCM, sẵn sàng mua dù giá neo cao, chỉ mong "lấy vía" đầu năm, cầu tài lộc và một năm làm ăn hanh thông.

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào sáng 26.2, tại tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định), rất đông người đã đến chờ từ sáng sớm để mua vàng cầu may, dù đến 6 giờ 30 doanh nghiệp mới bắt đầu mở bán. 

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, không khí giao dịch nhộn nhịp ngay từ đầu ngày, khách ra vào liên tục, nhân viên tất bật hướng dẫn và hỗ trợ khách hoàn tất thủ tục mua bán. Giá vàng miếng tại SJC được niêm yết mua vào 182 triệu đồng/lượng và bán ra 185 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục được duy trì 3 triệu đồng một lượng.

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 1.

Chưa đến 7 giờ sáng, lượng người đổ về tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định) đã khá đông, khu vực trước cửa tiệm nhanh chóng chật kín, người đến sau tiếp tục xếp hàng chờ tới lượt giao dịch

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 2.

Bên trong tiệm vàng, quầy giao dịch hoạt động liên tục ngay khi mở cửa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 3.

Người lớn tuổi, nhân viên văn phòng, tiểu thương… cùng chung một mong muốn mua vàng cầu may

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 4.

Nhân viên tại tiệm vàng Mi Hồng tất bật hướng dẫn khách thanh toán khi mua vàng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 5.

Nhiều người cho biết chấp nhận mua giá cao để “lấy vía” đầu năm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 6.

Không khí mua bán sôi động tạo nên nhịp điệu đặc trưng của ngày vía Thần tài

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 7.

Tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Nguyễn Trãi (phường Cầu Ông Lãnh), lượng khách cũng đến giao dịch khá đông

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 8.

Nhóm chị Phương Thảo (phường Bàn Cờ) và các đồng nghiệp làm việc tại 1 ngân hàng chia sẻ, ngày thường thì canh giá vàng xuống mới mua, còn ngày hôm nay thì giá nào cũng mua vàng để lấy may ngày Thần tài

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 9.
Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 10.
Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 11.

Linh vật Bính Ngọ, tượng Thần tài được nhiều khách lựa chọn trong ngày vía Thần tài, với mong muốn cầu tài lộc, may mắn cho năm mới

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 12.

Ngoài vàng mang biểu tượng may mắn thì nhiều khách lựa chọn nữ trang cho ngày Thần tài

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 13.

Vàng mini được đông đảo khách hàng lựa chọn

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 14.

Ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng giêng âm lịch) được nhiều người xem là dịp cầu tài lộc, may mắn và khởi đầu thuận lợi cho việc làm ăn trong năm mới

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 15.

Vì vậy, không ít người chọn mua một ít vàng với quan niệm “lấy vía” đầu năm, mong công việc hanh thông, buôn may bán đắt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 16.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, không khí giao dịch diễn ra trật tự, người dân xếp hàng chờ đến lượt mua vàng trong sáng vía Thần tài

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chen chân mua vàng cầu may, tiệm vàng tại TP.HCM 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài- Ảnh 17.

Nhiều người rời tiệm vàng với niềm tin đã “lấy lộc” đầu năm, gửi gắm kỳ vọng về một năm làm ăn thuận lợi, hanh thông

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

