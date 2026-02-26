Tiệm vàng tại TP.HCM đông 'nghẹt thở' ngày vía Thần tài

Ngày vía Thần tài, từ tờ mờ sáng 26.2, nhiều người dân đã kiên nhẫn xếp hàng trước các tiệm vàng tại TP.HCM, sẵn sàng mua dù giá neo cao, chỉ mong "lấy vía" đầu năm, cầu tài lộc và một năm làm ăn hanh thông.
Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào sáng 26.2, tại tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định), rất đông người đã đến chờ từ sáng sớm để mua vàng cầu may, dù đến 6 giờ 30 doanh nghiệp mới bắt đầu mở bán.
Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, không khí giao dịch nhộn nhịp ngay từ đầu ngày, khách ra vào liên tục, nhân viên tất bật hướng dẫn và hỗ trợ khách hoàn tất thủ tục mua bán. Giá vàng miếng tại SJC được niêm yết mua vào 182 triệu đồng/lượng và bán ra 185 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục được duy trì 3 triệu đồng một lượng.
Linh vật Bính Ngọ, tượng Thần tài được nhiều khách lựa chọn trong ngày vía Thần tài, với mong muốn cầu tài lộc, may mắn cho năm mới
