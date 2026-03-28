Tiền ăn trưa được trừ trước khi tính thuế không vượt quá 1,2 triệu đồng/tháng

Thanh Xuân
28/03/2026 10:41 GMT+7

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vừa được công bố đưa ra khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa vượt quá 1,2 triệu đồng/người/tháng mới tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Theo dự thảo, khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động chi cho người lao động vượt quá 1,2 triệu đồng/người/tháng mới tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Tiền ăn trưa được trừ trước khi tính thuế không vượt quá 1,2 triệu đồng/tháng

Khoản tiền ăn trưa không vượt quá 1,2 triệu đồng/tháng được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

ẢNH: NGỌC THẮNG

Nghị định 65/2013 của Chính phủ thì mức khống chế tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, nội dung này đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2025/TT-BNV ngày 28.4.2025 của Bộ Nội vụ. Căn cứ số liệu của Cục Thống kê về điều tra mức sống dân cư, so với năm 2016 thì tại thời điểm 2024, thu nhập bình quân đầu người khu vực thành thị tăng 1,51 lần; chi tiêu bình quân cả nước, khu vực thành thị tăng tương ứng khoảng 1,38 lần và 1,23 lần. Đồng thời, chỉ số CPI bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2025 trong khoảng 3 - 3,6% (trừ năm 2016 là 4,74%). 

Theo đó, căn cứ sự biến động chi tiêu bình quân, thu nhập bình quân bình quân xã hội và biến động của chỉ số CPI từ thời điểm năm 2016 đến nay và có tính đến dự báo cho một số năm tiếp theo, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động chi cho người lao động vượt quá 1,2 triệu đồng/người/tháng mới tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân (tăng 1,64 lần so với mức đang quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ).

Ngoài ra, dự thảo không tính vào thu nhập chịu thuế khoản lợi ích từ nhà ở do người sử dụng lao động xây cho người lao động sử dụng khi làm việc bao gồm cả tiền điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).


Nhận thù lao 3 triệu đồng/lần sẽ bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập vãng lai được đề xuất mới thay cho quy định cũ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

