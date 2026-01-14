Tiễn biệt đại tướng Lê Văn Dũng, người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 14.1, lễ truy điệu đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia phía nam. Tại lễ truy điệu, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng ban lễ tang đọc lời điếu.

Lễ viếng, lễ truy điệu đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức trọng thể theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước tại Nhà tang lễ Quốc gia phía nam ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Trọn cả cuộc đời của đồng chí gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông giản dị, mẫu mực, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái. Những năm gần đây, mặc dù tuổi đã cao nhưng đại tướng Lê Văn Dũng vẫn tích cực nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm hoạt động cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Đảng, Nhà nước và quân đội", ông Đỗ Văn Chiến đọc điếu văn.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại lễ truy điệu đại tướng Lê Văn Dũng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khóa IX, X; đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Tổng tham mưu trưởng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại lễ truy điệu, ông Nguyễn Văn Nhân, con trai đại tướng Lê Văn Dũng, gửi lời cảm ơn đến đất nước, Đảng, Nhà nước, quân đội, các cơ quan, đơn vị, các đồng đội đã quan tâm, giúp đỡ, rèn luyện người cha của mình.

Ông Nguyễn Văn Nhân, con trai đại tướng, gửi lời cảm ơn đến đất nước, Đảng, Nhà nước, quân đội, các cơ quan, đơn vị ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau lễ truy điệu, linh cữu đại tướng Lê Văn Dũng được đưa về quê nhà (ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) để làm lễ an táng lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

Đại tướng Lê Văn Dũng (tên khai sinh là Nguyễn Văn Nới) sinh tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũ (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long), trong một gia đình yêu nước, trên quê hương Đồng Khởi Bến Tre anh hùng, giàu truyền thống cách mạng

Trước phong trào Đồng Khởi, ông Nguyễn Văn Nới tham gia công tác bí mật và đổi tên là Lê Văn Dũng, thường gọi là Bảy Dũng. Sau khi nhập ngũ (ngày 14.5.1963) và trải qua đợt huấn luyện cơ bản, ông được điều về làm chiến sĩ trinh sát thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, mang mật danh Q761, trực thuộc Bộ Chỉ huy miền.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đi vòng quanh linh cữu đại tướng Lê Văn Dũng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau đó ông đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy từ Tiểu đội phó đến Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Ông đã trực tiếp chiến đấu và chỉ huy đơn vị chiến đấu hàng trăm trận đánh ác liệt và lập được nhiều chiến công vang dội trong các chiến dịch Bình Giã, Đồng Xoài, Mậu Thân 1968, tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trong chiến dịch Đồng Xoài mùa hè năm 1965, Lê Văn Dũng được tặng danh hiệu "Chiến sĩ Ấp Bắc", một phần thưởng cao quý do Bộ Chỉ huy miền trao tặng. Ngày 23.9.1965, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đi vòng quanh linh cữu đại tướng Lê Văn Dũng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau ngày đất nước thống nhất, ông được cử đi học đào tạo khóa đầu tiên tại Học viện Quân sự cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng). Tháng 8.1980, ông được bổ nhiệm làm Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, tiếp tục chỉ huy đơn vị chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Campuchia truy quét tàn quân Pol Pot, giúp nước bạn xây dựng chính quyền cơ sở.

Năm 1991, ông Lê Văn Dũng được bổ nhiệm chức danh Tư lệnh Quân đoàn 4. Năm 1995, ông được bổ nhiệm chức danh Tư lệnh Quân khu 7. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, đại tướng Lê Văn Dũng đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Lễ truy điệu đại tướng Lê Văn Dũng tổ chức trong sáng 14.1, sau đó linh cữu được an táng tại quê nhà ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, quân đội và tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, đại tướng đã từ trần hồi 15 giờ 40 ngày 9.1.2026 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiễn đưa đại tướng Lê Văn Dũng rời Nhà tang lễ Quốc gia phía nam về với đất mẹ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dàn tiêu binh nghi lễ truy điệu tại lễ viếng, lễ truy điệu đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức trọng thể theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đội nghi lễ mang di ảnh đại tướng Lê Văn Dũng rời Nhà tang lễ Quốc gia phía nam về quê hương Đồng Khởi ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đúng 11 giờ 45 ngày 14.1, linh cữu đại tướng được đưa lên linh xa về an táng tại quê nhà ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng gia quyến, đồng đội tiễn đưa đại tướng về an táng tại quê nhà ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Linh xa chở linh cữu đại tướng Lê Văn Dũng rời Nhà tang lễ Quốc gia phía nam về quê nhà (ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng, đại tướng Lê Văn Dũng được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm: thiếu tướng vào tháng 4.1989; trung tướng vào tháng 4.1998; thượng tướng vào tháng 6.2003; đại tướng tháng 7.2007.

Đại tướng Lê Văn Dũng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, Huân chương Chiến công Giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.