Trọng thể lễ viếng đại tướng Lê Văn Dũng

Ngày 14.1, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Đúng 6 giờ sáng 14.1, với nền nhạc hồn tử sĩ, lễ viếng đại tướng Lê Văn Dũng chính thức bắt đầu trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Tham gia đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến của đại tướng Lê Văn Dũng.

Trong sổ tang, ông Đỗ Văn Chiến ghi: "Với 81 năm tuổi đời và hơn 60 năm tuổi Đảng, đồng chí đã có những cống hiến to lớn, xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc... Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và noi gương theo. Đồng chí mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân ta.

Trước anh linh đồng chí, chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức đồng lòng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Tổng Bí thư Tô Lâm, gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa kính viếng đại tướng Lê Văn Dũng

Trong sổ tang, Phó thủ tướng Mai Văn Chính ghi: "Cả cuộc đời của đồng chí luôn gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là vị đại tướng quân đội nhân dân Việt Nam tỏa sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hội đủ các đức tính, nhân cách tốt đẹp "nhân, trí, dũng, trung, liêm, chính". Thay mặt Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ, tôi xin gửi đến gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí."

Trong sổ tang, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi: "Trong suốt cuộc đời cách mạng, dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh, cương vị công tác nào, đồng chí luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, người cán bộ lãnh đạo quân đội mẫu mực, người cán bộ "chính trị - quân sự" vẹn toàn; tận tâm, tận lực, hết lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, quân đội. Vĩnh biệt đồng chí trong niềm tiếc thương vô hạn, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thành kính thắp nén tâm hương và gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất".

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 2582/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại tướng Lê Văn Dũng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước.

Tiểu sử đại tướng Lê Văn Dũng Đại tướng Lê Văn Dũng tên thật là Nguyễn Văn Nới (quê ở xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long). Ông tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ. Trong chiến dịch Bình Giã (1964 - 1965), trên cương vị là chiến sĩ, ông cùng đồng đội mưu trí, dũng cảm phục kích, chặn đánh một chi đoàn xe M113 của địch, một tiểu đoàn bộ binh của địch và đã bắn cháy 5 xe M113, đánh lui các đợt tiến công ác liệt của địch. Năm 1968, trong trận tập kích tại Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), ông Dũng đã tiếp cận địch và dùng súng B40 bắn cháy 1 xe M113, 1 máy ủi của địch đang đào công sự. Với thành tích này, ông được tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt xe cơ giới". Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, trên cương vị là Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34), ông đã cùng tập thể Trung đoàn 1 chỉ huy đơn vị tiêu diệt và làm bị thương 1.372 tên địch, bắn rơi 16 máy bay… Sau ngày đất nước thống nhất, đại tướng Lê Văn Dũng tiếp tục được Đảng, Nhà nước và quân đội tin tưởng giao giữ nhiều trọng trách như: Tư lệnh Quân đoàn 4; Tư lệnh Quân khu 7; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đại tướng Lê Văn Dũng từ trần hồi 15 giờ 40 ngày 9.1.2026 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.



