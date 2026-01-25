Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tiến bộ mới trong điều trị bệnh máu ác tính

Liên Châu
Liên Châu
25/01/2026 06:10 GMT+7

Ngày hội hiến máu 'Tất niên hồng 2026' và phát động cuộc thi thiết kế ý tưởng - kế hoạch truyền thông cho Trạm hiến máu Bạch Mai đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm huyết học và truyền máu Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức.

Tham dự ngày hội hiến máu, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ: Trong giai đoạn giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu cấp cứu, tai nạn, phẫu thuật thường tăng lên, trong khi nguồn hiến máu có xu hướng giảm. "Tất niên hồng 2026" giúp bổ sung nguồn máu dự trữ, bệnh viện không bị động trước các tình huống khẩn cấp, người bệnh không phải chờ đợi vì thiếu máu điều trị. Máu là "dòng chảy sự sống" không thể sản xuất bằng máy móc. Mỗi đơn vị máu hiến tặng đúng lúc là cơ hội sống cho người bệnh trong cấp cứu, phẫu thuật, hồi sức, sản khoa, điều trị ung thư.

Thông tin thêm về tiến bộ trong điều trị bệnh máu ác tính (ung thư máu), lãnh đạo Trung tâm huyết học và truyền máu Bệnh viện Bạch Mai cho biết nhiều phương pháp mới đã và sẽ được triển khai. Trong đó, với bệnh u lympho tế bào B lớn lan tỏa, bệnh viện đang đặt mục tiêu làm chủ toàn bộ quy trình CAR-T (gạn tách tế bào, điều trị cầu nối, hồi sức sau truyền) giúp bệnh nhân kháng trị có thêm cơ hội được sống, ngay tại quê nhà.

Tiến bộ mới trong điều trị bệnh máu ác tính và ý nghĩa của hiến máu - Ảnh 1.

Mỗi đơn vị máu hiến tặng là cơ hội sống cho người bệnh trong cấp cứu, phẫu thuật, hồi sức, điều trị ung thư

ẢNH: LIÊN CHÂU

Mới đây, thông qua hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Würzburg (Đức), một ca bệnh u lympho tế bào B lớn lan tỏa là người VN, 61 tuổi, kháng trị với nhiều phác đồ trong nước, đã được điều trị CAR-T tại Đức, hiện đang lui bệnh hoàn toàn, tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tại VN, mỗi năm ghi nhận ghi nhận khoảng 3.500 ca bệnh u lympho tế bào B lớn lan tỏa mắc mới. Số lượng bệnh nhân mắc u lympho tế bào B lớn lan tỏa chiếm tỷ lệ đáng kể trong các bệnh lý huyết học ác tính điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Mặc dù các phác đồ hóa trị chuẩn đã có nhiều tiến bộ, vẫn có khoảng 30 - 40% bệnh nhân tái phát hoặc kháng trị (không đáp ứng hoặc đáp ứng kém với điều trị ban đầu).

Bệnh nhân bất ngờ về chi phí ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu ác tính

Bệnh nhân bất ngờ về chi phí ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu ác tính

Các phương pháp ghép tế bào gốc hiện đại đã được áp dụng tại Bệnh viện Bạch Mai với tỷ lệ thành công cao điều trị một số bệnh máu ác tính. Với hỗ trợ của bảo hiểm y tế, chưa đến 50 triệu đồng, người bệnh có cơ hội được ghép tế bào gốc.

