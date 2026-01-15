Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng kỹ thuật mới điều trị ung thư phụ khoa

Phẫu thuật nội soi đường âm đạo điều trị ung thư nội mạc tử cung

Các bác sĩ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) vừa thực hiện thành công kỹ thuật sinh thiết hạch cửa sau phúc mạc sử dụng ICG (Indocyanine green) kết hợp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo (vNOTES) điều trị bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm.

Sinh thiết hạch cửa sau phúc mạc kết hợp phẫu thuật nội soi điều trị ung thư nội mạc tử cung thực hiện hoàn toàn qua đường âm đạo giúp người bệnh sớm hồi phục ẢNH: THÁI HÀ

Ca bệnh được phẫu thuật là bệnh nhân nữ 69 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, nhập viện do ra máu âm đạo bất thường sau mãn kinh. Sau thăm khám và đánh giá toàn diện, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 1A.

Khi hội chẩn đa chuyên khoa, ê kíp phẫu thuật quyết định lựa chọn phương pháp vNOTES (phẫu thuật nội soi đường âm đạo, xâm lấn tối thiểu) sinh thiết hạch cửa sau phúc mạc sử dụng ICG (dùng thuốc nhuộm huỳnh quang an toàn, giúp bác sĩ xác định rõ các mạch máu, khối u).

Ca phẫu thuật do tiến sĩ, bác sĩ Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K trực tiếp thực hiện, phối hợp ê kíp gây mê hồi sức do tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Thọ phụ trách đã diễn ra an toàn, chính xác và thuận lợi.

Lãnh đạo Bệnh viện K đánh giá, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, kỹ thuật đánh giá hạch tiên tiến được thực hiện hoàn toàn qua đường âm đạo, tiếp cận trực tiếp khoang sau phúc mạc, không cần bất kỳ vết mổ nào trên thành bụng. Thành công này ghi dấu bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư phụ khoa.

Bệnh nhân ung thư hồi phục sớm, giảm chi phí điều trị

Theo Bệnh viện K, phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu thế hệ mới vNOTES (Vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery) thực hiện qua khoang tự nhiên của cơ thể là âm đạo để tiếp cận khối u trong ổ bụng, không phải rạch da thành bụng.

Kỹ thuật này mang lại ưu thế vượt trội: không sẹo mổ, thẩm mỹ tối đa, ít đau, hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện. Đặc biệt, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, bệnh nhân sớm trở về cuộc sống và công việc bình thường với chất lượng cuộc sống tốt hơn, giảm chi phí điều trị, đồng thời đảm bảo được các nguyên tắc ung thư học và thẩm mỹ.

Mặt khác, sinh thiết hạch cửa sử dụng ICG hiện là kỹ thuật tối ưu nhất trong đánh giá tình trạng hạch, cho phép phát hiện chính xác các hạch đầu tiên có nguy cơ di căn, từ đó tránh nạo vét hạch hệ thống không cần thiết, giúp giảm rõ rệt nguy cơ phù bạch huyết và các biến chứng mạch - thần kinh lâu dài.

Việc kết hợp hai kỹ thuật này không chỉ là sự cộng hưởng về mặt công nghệ, mà còn là bước tiến mang tính chiến lược trong điều trị ung thư phụ khoa hiện đại: đảm bảo tính triệt căn, đồng thời tôn trọng tối đa cấu trúc giải phẫu và chất lượng cuộc sống người bệnh.

Tại Bệnh viện K, hơn 200 ca phẫu thuật vNOTES đã được thực hiện thành công, dẫn đầu trong ứng dụng và phát triển các kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để điều trị ung thư phụ khoa tại Việt Nam.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K, chia sẻ: "Từ nền tảng kinh nghiệm tích lũy qua hàng trăm ca phẫu thuật vNOTES, chúng tôi không ngừng học hỏi, cải tiến và sáng tạo để đưa những kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới vào thực tiễn điều trị.

Việc kết hợp vNOTES với sinh thiết hạch cửa bằng ICG trong ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm là một dấu mốc quan trọng, thể hiện rõ năng lực chuyên môn và tinh thần tiên phong vì lợi ích tối đa cho người bệnh của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện K cũng như Khoa Ngoại phụ khoa".

