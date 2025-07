Tiền chảy mạnh, chứng khoán tăng nhanh lịch sử

Thanh khoản duy trì trên tỉ USD

Hôm qua (8.7), các nhà đầu tư (NĐT) trên thị trường chứng khoán (TTCK) VN tiếp tục có một phiên phấn khởi khi VN-Index lẫn giá trị giao dịch tăng vọt. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,4 điểm, tương ứng tăng 0,96% lên 1.415,46 điểm. Chỉ số này đã củng cố trên ngưỡng 1.400 điểm đạt được trong phiên trước đó. Như vậy sau hơn 3 năm, chứng khoán Việt đã vượt trở lại mốc đỉnh này khiến NĐT vỡ òa vui sướng. Hòa chung niềm vui đó là giá trị giao dịch của thị trường cũng lên rất cao. Chỉ riêng sàn HOSE, giá trị giao dịch trong hai phiên đầu tuần này đều vượt 1 tỉ USD. Thậm chí chốt phiên hôm qua, giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 28.294 tỉ đồng, tương ứng hơn 1,07 tỉ USD. Thanh khoản gia tăng khi toàn thị trường có gần 31.000 tỉ đồng được giao dịch, tương ứng gần 1,2 tỉ USD.

Chứng khoán đang hút tiền nhà đầu tư khi duy trì các phiên giao dịch trên tỉ USD ẢNH: NHẬT THỊNH

Nếu tính từ cú lao dốc bất ngờ đầu tháng 4 thì đến nay VN-Index đã hồi phục hơn 300 điểm - đây là một trong những đợt tăng mạnh và nhanh nhất lịch sử. Đà tăng này không chỉ phản ánh tâm lý NĐT dần ổn định trở lại sau biến động, mà còn cho thấy lực cầu đang quay lại mạnh mẽ với nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Mirae Asset, kênh chứng khoán đang thu hút sự quan tâm lớn của các NĐT. Đặc biệt trong những phiên vừa qua khi thông tin từ Tổng thống Donald Trump cho biết trên mạng xã hội về mức thuế quan của Mỹ áp dụng đối với VN ở mức 20% là thấp hơn nhiều so với mức công bố đầu tháng 4. Đồng thời khi so sánh với nhiều quốc gia mà Tổng thống Mỹ đã gửi thư thông báo thì mức thuế mới của VN cũng thấp hơn. Điều đó đã tác động tích cực đến tâm lý NĐT chứng khoán. Thử so sánh với một số kênh đầu tư truyền thống khác thì chứng khoán cũng có nhiều hấp dẫn hơn.

Cụ thể, vàng sau một thời gian tăng cao thì đi ngang là chủ yếu và không còn "hot" trong mắt nhiều người, chưa kể vẫn còn đó nhiều rủi ro điều chỉnh. Kênh đầu tư ngoại tệ không quá hấp dẫn dù giá USD đã tăng hơn 3% kể từ đầu năm đến nay. Mức tăng này không quá hấp dẫn nếu so với tiết kiệm - vốn mang tính an toàn hơn - và vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Đó là chưa kể ngoại hối thường cũng không phải là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn. Trong khi đó, triển vọng nâng hạng của TTCK ngày càng rõ nét khi Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp với quyết tâm cao để thúc đẩy việc này thành công.

Ông Đinh Minh Trí nhấn mạnh: TTCK gần đây đã chứng kiến dòng tiền của các quỹ đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn; khối ngoại cũng mua ròng nhiều hơn. Còn trên TTCK Mỹ, dòng vốn có dấu hiệu rút ra khi nhiều NĐT dự báo kinh tế nước này kém triển vọng sau khi thuế quan của Tổng thống Donald Trump áp dụng với nhiều quốc gia chính thức có hiệu lực.

Nhiều ngành kinh tế được hưởng lợi

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Maybank Investment Bank, đồng quan điểm thông tin thỏa thuận về thuế quan giữa VN với Mỹ mới nhất có nhiều dấu hiệu tích cực hỗ trợ tâm lý NĐT trên TTCK. Tuy nhiên đó chỉ là một lý do bởi các chỉ số chứng khoán và dòng tiền tham gia đã tăng liên tục trước đó. Đáng chú ý, sau thời gian dài bán ra, khối ngoại đã quay lại mua ròng mạnh. Hơn nữa, tăng trưởng GDP của VN trong 6 tháng đầu năm đạt 7,52% - mức tăng cao nhất của giai đoạn 6 tháng đầu năm giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời nhiều chính sách thay đổi mạnh mẽ của Chính phủ đã giúp NĐT tin rằng dù có những biến động như thế nào thì nền kinh tế cũng có sức chống chịu và thích nghi tốt. Đây chính là động lực đưa TTCK vào xu hướng tăng trung dài hạn. "Những ngành chiếm tỷ trọng cao trong

VN-Index là tài chính và bất động sản từ đầu năm đến nay đã tăng mạnh. Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng 100%, 200% hay thấp nhất là 50%. Tương tự, nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán cũng lên cao. Hay với việc Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công thì các ngành liên quan như xây dựng, xây lắp, vật liệu xây dựng… hay thậm chí cả bất động sản cũng sẽ được tác động tích cực. Từ đó cổ phiếu cũng sẽ duy trì tăng trưởng", ông Khánh dẫn chứng.

Ông Đinh Minh Trí dự báo: Từ đây đến cuối năm, TTCK vẫn còn nhiều triển vọng tăng trưởng. VN-Index vẫn đi lên nhưng điểm số này không quá quan trọng với nhiều NĐT. Điều họ quan tâm nhất là dự báo được nhóm ngành nào, cổ phiếu nào có tiềm năng tăng trưởng cao. Hiện tại nhóm ngành xuất nhập khẩu khó đoán định vì phụ thuộc nhiều vào mức thuế quan được "chốt" chính thức giữa VN và Mỹ. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp xây lắp sẽ có thuận lợi nhiều nhất khi Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công. Theo dự kiến của chứng khoán Mirae Asset, năm 2025 giải ngân đầu tư công của cả nước sẽ tăng 21% so với năm vừa qua. Điều này giúp các doanh nghiệp liên quan sẽ tăng trưởng cao.

Bên cạnh đó, khi TTCK tăng mạnh thì các công ty chứng khoán cũng có khả năng đạt doanh thu và lợi nhuận cao khi thanh khoản tăng, lợi nhuận trong đầu tư cổ phiếu… Nhóm ngành ngân hàng cũng được dự báo khả quan khi tăng trưởng tín dụng cả ngành được thúc đẩy ở mức 16%. Thậm chí nhiều ngân hàng thương mại sẽ có mức tăng trưởng tín dụng cao hơn, lên đến 20%. Từ đó sẽ mang lại lợi nhuận cao cho các nhà băng. "Hiện tại P/E của thị trường ước tính theo mức tăng trưởng cả năm đang ở 12 - 13 lần thì vẫn thấp hơn chỉ số P/E trung bình giai đoạn 5 năm. Điều này cho thấy giá nhiều cổ phiếu vẫn ở vùng hợp lý để NĐT tham gia đầu tư. Tôi cho rằng từ nay đến cuối năm TTCK vẫn là kênh đầu tư có nhiều điểm sáng, tích cực nhất tại VN", ông Đinh Minh Trí chia sẻ.