Tiến độ dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ 'về đích' trước ngày 30.4?

Theo báo cáo tiến độ của Ban Quản lý dự án giao thông 7 (Ban 7 - Bộ GTVT, chủ đầu tư dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết), toàn tuyến đã thực hiện đạt 72% giá trị hợp đồng, trong đó phần tuyến chính đạt 86,6% khối lượng. Tiến độ tính tới thời điểm này chỉ còn chậm chưa tới 1%.



Trải thảm nhựa tại gói thầu XL04 chiều 8.2.2023 Q.H

Cụ thể, gói thầu XL01 thực hiện đạt lũy kế sản lượng đạt 99,47%, tỷ lệ hoàn thành hợp đồng đạt 86,7%. Gói thầu XL02 lũy kế sản lượng đạt 99,89%, tỷ lệ hoàn thành hợp đồng mới chỉ đạt tỷ lệ 63,66%. Gói thầu XL03, lũy kế sản lượng đã đạt 97,51%, tỷ lệ hoàn thành hợp đồng đạt 67,46%. Gói thầu XL04, lũy kế sản lượng đạt 98,18%, tỷ lệ hoàn thành hợp đồng mới đạt 66,8%. Theo đánh giá của chủ đầu tư thì cả 4 gói thầu dù còn chậm nhưng không đáng kể (dưới 1%).

Lắp dải phân cách những đoạn đã hoàn chỉnh Q.H

Trong đó, việc đào đá nền đường đạt 2,58 triệu m3, đạt 100%; đắp nền đường tuyến chính đạt 5,479 triệu m3, đạt 100%. Móng cấp phối đá dăm 98,6 km, đạt 100%; bê tông nhựa rỗng đạt 98,6 km, đạt 100% chiều dài toàn tuyến. Riêng việc trải thảm bê tông nhựa C19 mới chỉ đạt 62,5/100,8 km, đạt 63,44% và bê tông nhựa C12.5 mới chỉ được hơn 15 km (đạt 14,7%). Đối với việc thi công các cây cầu, mới chỉ đạt 870/1.161 tỉ đồng, đạt 75% giá trị hợp đồng.

Thi công các cây cầu trên tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết, chiều 8.2.2023 QUẾ HÀ

Theo đánh giá của Ban 7, nguyên nhân khách quan dẫn đến tiến độ dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết còn chậm là do giai đoạn đầu thi công chưa có đủ nguồn vật liệu đất sỏi đắp nền đường. Mùa mưa năm nay đến sớm, kéo dài và do biến động giá vật liệu, sắt thép tăng cao. Một nguyên nhân khác là do công tác nghiệm thu chậm, dẫn đến dòng tiền không thể kịp quay về công trường. Còn một số nhà thầu hụt về tài chính, nợ lương công nhân.

Thi công đắp nền đường QUẾ HÀ

Kể từ ngày Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đến kiểm tra công trường (ngày 21.11.2022) đến nay, nhà thầu đã bổ sung hơn 200 đầu thiết bị xe, máy cho 14 dây chuyền thi công móng, mặt đường. Tổng số thiết bị thi công chính (lu, rải, đào, san nền) đến nay đạt 574/369 thiết bị theo hồ sơ mời thầu. Sản lượng thi công tăng nhanh từ 18% (từ khi khởi công đến hết năm 2021) lên hơn 72% giá trị hợp đồng (lũy kế đến nay).

Chủ đầu tư cho biết, ngoài việc tập trung tối đa nguồn lực, tiếp tục bổ sung máy móc thiết bị, đặc biệt là duy trì tổ chức thi công 3 ca 4 kíp và đảm bảo nguồn tài chính để phục vụ thi công, dự kiến trước ngày 30.4.2023 sẽ đưa công trình cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào khai thác, sử dụng đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT.