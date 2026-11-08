Tiến độ mới nhất dự án mở rộng quốc lộ 1 qua xã Tân Nhựt ở TP.HCM

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 7.11 về tiến độ giải phóng mặt bằng quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu) qua địa bàn xã Tân Nhựt, đại diện địa phương cho biết đã công khai quyết định bồi thường đối với 438/438 trường hợp. Trong đó, có 130 hộ bị giải tỏa toàn bộ, 306 hộ bị giải tỏa một phần và 2 trường hợp đất sử dụng cho hoạt động tôn giáo.

Đến nay, địa phương đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 364/438 hồ sơ, với tổng số tiền hơn 2.322 tỉ đồng. Có 402/438 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 92%; còn 36 trường hợp chưa bàn giao.

Đại diện xã Tân Nhựt cho biết, với 36 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, UBND xã sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính. Trước mắt, địa phương tiếp tục vận động người dân; đồng thời giải quyết khiếu nại và bổ sung đầy đủ chính sách nếu có.

Dự kiến, việc cưỡng chế các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng được thực hiện trong tháng 11.2026.

Người dân xã Tân Nhựt dỡ nhà, nhường đất mở rộng quốc lộ 1 ẢNH: UYỂN NHI

UBND xã Tân Nhựt đã giao Phòng Kinh tế xã và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã theo dõi, làm việc với Sở Xây dựng TP.HCM để đảm bảo tái định cư; đồng thời làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM về chính sách. Hiện có doanh nghiệp gặp khó khăn do chưa được giải quyết chính sách và đang chờ hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Mở rộng quốc lộ 1 ở TP.HCM lên 60 m

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 dài khoảng 9,62 km. Điểm đầu tuyến giao với đường Kinh Dương Vương, điểm cuối tại ranh tỉnh Tây Ninh, thuộc khu vực Long An cũ.

Công trình đi qua các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông và các xã Tân Nhựt, Bình Chánh. Tuyến đường được mở rộng với mặt cắt ngang 60 m, quy mô 10 - 12 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.285 tỉ đồng.

Dự án mở rộng quốc lộ 1 khi hình thành được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía tây TP.HCM, tăng khả năng kết nối thành phố với khu vực miền Tây; đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị.