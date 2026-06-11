Tiến độ trạm dừng nghỉ bị nêu 'rất chậm', nhà đầu tư nói gì?

Lãnh đạo Cục Đường bộ yêu cầu hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu trước ngày 30.6 để đưa vào khai thác, đồng thời hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông sau khi đánh giá tiến độ triển khai nhiều dự án còn rất chậm so với yêu cầu.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát đã phản hồi chi tiết tới Báo Thanh Niên nguyên nhân khiến các dự án chậm tiến độ.

Cụ thể, theo hợp đồng, thời gian xây dựng được tính từ thời điểm nhà đầu tư nhận được mặt bằng đủ điều kiện thi công. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy việc bàn giao mặt bằng tại nhiều dự án chậm, không đồng bộ hoặc đã bàn giao theo ranh nhưng chưa đủ điều kiện pháp lý để thi công toàn bộ.

Đơn cử, trạm dừng nghỉ Phan Thiết - Dầu Giây, nhà đầu tư nhận bàn giao mặt bằng đợt 1 cùng ngày ký hợp đồng (3.8.2024) với diện tích khoảng 6,39 ha; đến 11.12.2025 mới nhận bàn giao phần còn lại khoảng 5,08 ha. Như vậy, sau khoảng 16 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, nhà đầu tư mới nhận đủ 100% mặt bằng.

Ngoài ra, dự án còn vướng điều chỉnh ranh do chồng lấn quy hoạch đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, làm ảnh hưởng đến thiết kế tổng mặt bằng và tổ chức thi công.

Cao tốc nối dài tới đâu, nhu cầu trạm dừng nghỉ càng cấp bách tới đó ẢNH: PHẠM HÙNG

Tương tự, tại trạm dừng nghỉ Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hợp đồng ký ngày 3.8.2024 nhưng đến 17.6.2025 thì phía liên danh mới nhận bàn giao mặt bằng đợt 1 với diện tích khoảng 9,76 ha; 24.11.2025 mới nhận bàn giao đợt 2 khoảng 1,43 ha. Do phần diện tích bàn giao sau nằm tại vị trí ảnh hưởng đến lối thi công và kết nối ra vào cao tốc nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai đồng bộ toàn mặt bằng.

Với dự án trạm dừng nghỉ Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đại diện nhà đầu tư cho biết hợp đồng ký ngày 31.3.2025. Dự án đã được bàn giao 100% diện tích theo hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB, song trong đó có khoảng 8,46 ha đất rừng sản xuất chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Vì vậy, về bản chất, mặt bằng đã nhận nhưng chưa đủ điều kiện pháp lý để thi công toàn bộ các hạng mục công trình trên đất. Ngoài ra, dự án còn vướng chồng lấn mỏ sét, hành lang đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phần diện tích bổ sung cho đường vuốt nối khoảng 0,47 ha chưa được bàn giao.

Trạm dừng nghỉ Nghi Sơn - QL45 cũng đã bàn giao 100% diện tích theo ranh nhưng có khoảng 4,356 ha đất cần chuyển mục đích sử dụng đất; trong đó trạm phải có diện tích cây keo/đất rừng chưa chuyển mục đích, ảnh hưởng đến điều kiện thi công. Trạm trái trước đây còn vướng nhà dân và trạm tạm của Công ty Đông Bắc, đã phải xử lý trong quá trình triển khai.

Cuối cùng, trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết ký hợp đồng ngày 3.8.2024, đến nay sau khoảng 22 tháng, nhà đầu tư vẫn chưa nhận được mặt bằng để triển khai thi công.

Đại diện Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát cho rằng việc bàn giao mặt bằng chậm, không đồng bộ hoặc bàn giao nhưng chưa đủ điều kiện thi công là nguyên nhân khách quan gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ tổng thể của các dự án. Đây là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng và các địa phương xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo đúng thực tế triển khai.

Trước đó, kết luận của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái tại cuộc họp kiểm điểm hồi cuối tháng 5 cho biết, liên danh này đang là nhà đầu tư của 5 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía đông. Tuy nhiên, ngoài trạm Phan Thiết - Dầu Giây đã hoàn thành công trình dịch vụ công và đưa vào khai thác, còn 4 trạm chưa hoàn thành các hạng mục dịch vụ công thiết yếu.

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan như chậm giải phóng mặt bằng, thủ tục môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, thu hồi khoáng sản hay biến động giá vật liệu xây dựng, Cục cho rằng còn tồn tại nguyên nhân chủ quan từ phía nhà đầu tư. Trong đó, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tháo gỡ thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu thi công được đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ dự án.