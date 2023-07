Tiền Giang: Bất cập trong phương án thi công gây ra nhiều vụ tai nạn trên QL1

Liên tục các vụ tai nạn tại khu vực thi công sửa chữa QL1

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong khoảng 10 ngày qua, trên QL1 (đoạn qua địa bàn các xã Tân Hương, Thân Cửu Nghĩa, Long An, H.Châu Thành, Tiền Giang), xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông và phương tiện thường xuyên bị ùn tắc cục bộ tại khu vực các điểm thi công sửa chữa mặt đường và hệ thống cống nước. Dự kiến đến tháng 11.2023, việc thi công qua đây mới hoàn thành.

Hàng cọc tiêu rào chắn ngắn, dây phản quang nhỏ, không có đèn cảnh báo nguy hiểm... tại khu vực thi công trên QL1 qua địa bàn Tiền Giang BẮC BÌNH

Cụ thể, trên tuyến QL1, đoạn từ Km1967 đến Km1963, qua địa bàn 2 xã Long An và Thân Cửu Nghĩa, đơn vị quản lý đường bộ (Cục đường bộ VN - chủ đầu tư), Công ty CP Xây dựng Đại Thành (trụ sở ở Nghệ An) là đơn vị thi công sửa chữa nền đường và nâng cấp hệ thống cống thoát nước, đang thi công.

Tuy nhiên, đơn vị thi công chỉ đặt cảnh báo tạm bằng cọc tiêu và giăng dây phản quang loại nhỏ và không đặt đèn cảnh báo. Đoạn qua ngã tư Lương Phú (hướng lên cao tốc TP.HCM – Trung Lương) có hơn 10 dãy phân cách bằng bê tông được đặc dời lệch sang phần đường ngược lại để lộ nhiều trụ đèn chiếu sáng. Một đoạn lộ nhựa QL1 đã được thi công xài xới sâu khoảng 10 cm, rộng 1,5 m, dài hơn 10 m khi trời mưa bị đọng nước nhưng không có rào chắn, không đặc cảnh báo nguy hiểm để cảnh báo người đi đường chú ý quan sát khi đi qua khu vực này.

Anh Đỗ Quang Phúc (ngụ tỉnh Trà Vinh), là một trong số nhiều trường hợp bị tai nạn do va vào hàng rào chắn công trình thi công, cho biết ngày 2.7, anh chở vợ con đi từ ngã ba Phú Mỹ về hướng TP.Mỹ Tho để về Trà Vinh thì gặp một số trụ giăng dây để giữa đường không có biển báo, không có đèn báo hiệu nên anh không trở tay kịp. Sau tai nạn, do va vào các trụ giăng dây, xe anh bị hư hỏng nặng và người vợ bị thương ở chân. "Chở vợ, con nên tôi chạy rất chậm, nhưng cũng không thể trở tay lái kịp trước kiểu rào chắn bảo vệ thi công sơ sài như vậy. Nếu tôi mà chạy nhanh thì cả nhà tôi không ai sống nổi sau vụ tai nạn đó", anh Phúc nói.

CSGT Công an tỉnh Tiền Giang lấy lời khai của người tham gia giao thông bị tai nạn khi di chuyển qua khu vực thi công BẮC BÌNH

Ông Phan Văn Đức (ngụ ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành) cho biết: "Từ lúc triển khai thực hiện, khu vực thi công này không có để biển báo khiến người ta đi đường bị té nhiều vụ lắm rồi. Tôi là người trực tiếp giúp đỡ người bị tai nạn. Mấy ông công trình làm ăn không nghiêm túc, không quan tâm đến an nguy của người dân đi đường gì hết".

Phương án thi công sơ sài gây ra nhiều hậu quả

Ngày 8.7, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết theo ghi nhận của đơn vị, từ ngày 2.7 đến nay, tại khu vực thi công sửa chữa mặt đường và hệ thống cống nước trên QL1 (đoạn qua H.Châu Thành) đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Trong đó, có 2 vụ khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, nhiều trường hợp còn lại bị ngã, xây xát nhẹ nên người dân không trình báo cơ quan chức năng.

QL.1 đoạn qua xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành, Tiền Giang. BẮC BÌNH

Về nguyên nhân, theo vị này, các vụ tai nạn phần lớn do lỗi của đơn vị thi công đã bố trí các rào chắn là các cọc tiêu bê tông loại nhỏ và khá sơ sài, thiếu đèn cảnh báo nguy hiểm để người dân chú ý khi di chuyển… Phương án an toàn giao thông khu vực thi công mặc dù đã được phê duyệt nhưng chưa lường trước các rủi ro, hậu quả.

"QL1 là tuyến giao thông huyết mạch của cả nước với mật độ phương tiện di chuyển rất đông và xuyên suốt 24/24 giờ. Qua địa bàn H.Châu Thành (Tiền Giang) có nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động với số lượng người lao động rất đông. Thế nhưng, cấp có thẩm quyền lại phê duyệt cho kế hoạch chắn hết một bên đường QL1, đẩy bên đường còn lại thành hai chiều. Hậu quả của việc này đã khiến không chỉ thường xuyên xảy ra va quẹt giữa các phương tiện, tai nạn giao thông… mà nghiêm trọng hơn là lượng phương tiện thường xuyên bị ùn ứ cục bộ, khiến giao thông ngang đây rất căng thẳng nhưng lực lượng CSGT cũng không thể làm gì có hiệu quả để giảm áp lực giao thông tại đây. Phương án phổ biến cho việc sửa chữa này phải là chặn ½ trong một bên đường mà thôi", vị này nói.

Do đơn vị thi công chắn hết một bên đường QL1 nên việc di chuyển qua đây rất khó khăn. BẮC BÌNH

Theo thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng PC08 Công an tỉnh Tiền Giang, sau khi đơn vị nhận được phương án tổ chức giao thông khu vực thi công, ngày 31.5, đơn vị đã có tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang kiến nghị Tổng cục Đường bộ VN sửa chữa các bất cập trong đó. Thế nhưng, đến ngày 7.7, đơn vị kiểm tra thực tế thi công thì các kiến nghị về bất cập vẫn chưa được khắc phục.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh và Cục đường bộ VN để có chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục các bất cập gây mất an toàn giao thông qua khu vực thi công. Đồng thời sẽ điều tra, làm rõ các vụ va chạm, tai nạn giao thông qua đoạn đoạn đường này", thượng tá Dũng nói.