Vì sao tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp trên cao tốc Nha Trang-Cam Lâm?

Cao tốc mới khánh thành, 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp

Rạng sáng 3.7, một vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng khác cũng xảy ra trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Phần đầu chiếc xe khách chở đoàn thiện nguyện từ TP.HCM đi Quảng Ngãi bị bẹp dúm sau tai nạn T.H

Theo cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, xe khách biển số TP.HCM do tài xế Nguyễn Hữu Dư (42 tuổi, trú TP.HCM) điều khiển, chở khoảng 40 người từ TP.HCM đi Quảng Ngãi làm từ thiện.

Khi đang chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đoạn qua H.Diên Khánh thì bất ngờ tông vào phía sau xe tải chạy cùng chiều khiến 2 người trên xe khách tử vong, 6 người bị thương nhẹ.

Hiện chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chỉ hơn 1 tuần trước, vào rạng sáng 24.6, một vụ TNGT nghiêm trọng khác cũng xảy ra trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đoạn qua địa bàn xã Cam Phước Đông, TP.Cam Ranh.

Thời điểm này, ô tô 4 chỗ đi theo hướng Bắc - Nam thì bị xe container chạy cùng chiều phía sau húc vào. Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người tử vong và nhiều người bị thương. Chiếc xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát TP.HCM bị bẹp dúm.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, cấp cứu nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Như vậy, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài 49 km đã xảy ra 2 vụ TNGT nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, hàng chục người bị thương. Nguyên nhân vì sao?

Do người lái xe?

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết cả 2 vụ tai nạn trên đều do các xe chạy cùng chiều tông từ phía sau xe phía trước, đoạn đường trong 2 vụ TNGT đều rất tốt, không có vấn đề gì. "Thế thì nguyên nhân chỗ này cần xem liên quan đến người điều khiển phương tiện, việc này cơ quan công an đang tiến hành điều tra cụ thể", ông Dần nói và cho biết, theo quy định, tài xế không được điều khiển xe quá 4 giờ liên tục. Trong khi đó, tài xế xe khách trong vụ tai nạn mới đây chạy từ TP.HCM ra đã vi phạm quy định này.

Chiếc xe 4 chỗ bị xe container tông bẹp dúm vào rạng sáng 24.6 khiến 2 người tử vong P.Q

Về vấn đề nhiều đoạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm chưa có camera giám sát hành trình, đo tốc độ, dẫn tới việc các tài xế chủ quan, lái xe vượt tốc độ cho phép, ông Dần cho hay Đội CSGT số 6, Cục CSGT vẫn thường xuyên tuần tra và bắn tốc độ trên cao tốc này để kiểm soát tốc độ của các phương tiện di chuyển tại đây.

Mới đây, Ban An toàn giao thông cũng có văn bản đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo CSGT và Công an các địa phương tăng cường lực lượng để hướng dẫn, điều tiết, nhắc nhở phương tiện và người tham gia giao thông tại hai nút giao quốc lộ 27C và quốc lộ 27B với tuyến cao tốc và tuyến đường kết nối ra (vào) tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm theo phương án tổ chức giao thông để khai thác tạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm gây mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc.

Sở GTVT cũng chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng CSGT trong việc điều tiết, hướng dẫn phương tiện và người tham gia giao thông tại hai nút giao kết nối vào tuyến cao tốc; đồng thời phối hợp Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 thực hiện kiểm tra, rà soát các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc này.

Tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm mới được đưa vào khai thác T.Q

Ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Tập đoàn Sơn Hải), cho biết ngày 6.7 công ty sẽ có buổi làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh để rà soát và đánh giá lại phương án tổ chức giao thông tạm trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, nếu có bất cập sẽ kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp.

Tuyến cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm dài 49,1 km, quy mô 4 làn xe, với nền đường rộng 17 m và không có làn dừng khẩn cấp. Tuyến cao tốc này được khởi công tháng 9.2021 với tổng đầu tư 5.524 tỉ đồng. Tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm được thông xe vào ngày 19.5 và được khánh thành hôm 18.6.2023.