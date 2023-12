Tiền Giang: Cháy lớn ở H.Tân Phước, 5 căn nhà và 1 cửa hàng bị thiêu rụi

Chiều 22.12, tin từ Công an H.Tân Phước (Tiền Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra ở TT.Mỹ Phước, H.Tân Phước.

Người dân xung quanh nỗ lực dập lửa nhưng không hiệu quả BẮC BÌNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, người dân khu phố 1, TT.Mỹ Phước, phát hiện lửa và khói bốc lên từ căn nhà chứa hàng hóa của một cửa hàng tạp hóa nên hô hoán cùng nhau dập lửa và điện báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chỉ trong phút chốc, lửa bùng phát mạnh, cháy lan sang những nhà dân liền kề.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an H.Tân Phước điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt thì 5 căn nhà và 1 cửa hàng bị thiêu rụi, 2 căn nhà liền kề bị cháy lan nhẹ. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy khiến 5 căn nhà và 1 cửa hàng bị thiêu rụi BẮC BÌNH

Trước đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, một tiệm hớt tóc trên đường Ấp Bắc (thuộc P.5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cũng phát hỏa. Vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng toàn bộ vật dụng trong tiệm bị thiêu rụi. Rất may, công tác cứu hộ tại chỗ hiệu quả nên đám cháy không lan sang nhà cửa xung quanh.