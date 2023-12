Tiền Giang: Gia tăng tin báo tố giác tội phạm làm giả giấy tờ, tài liệu

Ngày 8.12, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, thông tin liên quan đến tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm chỉ đạt hơn 80,4% trong năm 2023, thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội giao là 90% trở lên.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận 2.553 tin báo tố giác tội phạm, xác minh giải quyết được 2.053 tin (đạt hơn 80,4%), đang giải quyết 500 tin. Trong đó, đáng chú ý là tin báo tố giác tội phạm trên lĩnh vực làm giả giấy tờ, tài liệu là 16 tin (tăng 9 tin, tức tăng hơn 100% so với năm 2022), đã giải quyết được 14 tin. Tỷ lệ tội phạm xâm phạm về sở hữu (trộm cắp, cướp giật, lừa đảo) chiếm hơn 43%, với 192 tin.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, giải trình với đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 BẮC BÌNH

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt cho biết, khi giải quyết tin báo về nhóm hành vi xâm phạm sở hữu, lực lượng công an gặp khó khăn do hiện trường bị xáo trộn hoặc không còn dấu vết, thủ đoạn tội phạm tinh vi... Do đó, cần phải có thời gian để xác minh, củng cố chứng cứ.



Lực lượng điều tra viên còn thiếu, chưa đảm bảo số lượng so với tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn. Hiện, trung bình, 1 điều tra viên cấp tỉnh phải thụ lý 6,6 vụ án và 8,4 tin báo tố giác tội phạm trong năm; cấp huyện phải thụ lý 11,6 vụ án, 19,2 tin báo tố giác tội phạm trong năm. Trong khi đó, quy định của T.Ư, điều tra viên cấp tỉnh thụ lý không quá 3 vụ án, 4 tin báo trong năm; cấp huyện không quá 6 vụ án và 8 tin báo trong năm. Thực tế đó đã gây áp lực công việc rất lớn cho công tác xác minh, giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Quang cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) BẮC BÌNH

Ngoài ra, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra một số vụ án có phạm vi phạm tội rộng lớn, phức tạp, điển hình như vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan Công ty Luật TNHH Pháp Việt.



Bên cạnh đó, từ năm 2022 đến nay, lực lượng công an cấp xã ở Tiền Giang được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xác minh ban đầu về tin báo tố giác tội phạm nhưng chậm được đào tạo, bổ nhiệm làm điều tra viên nên việc xử lý tin báo tại một số nơi đạt thấp, kéo giảm tỷ lệ hoàn thành giải quyết tin của lực lượng công an toàn tỉnh.

Một số tin báo nổi cộm về làm giả tài liệu đang được Công an Tiền Giang thụ lý Vụ giả mạo công tác, lực lượng UBND và công an xã đã cấp khống tài liệu giả để các đối tượng bên ngoài sử dụng hợp thức hóa hồ sơ đăng ký xe máy xảy ra tại các huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Tân Phú Đông và TX.Gò Công. Hiện, đã khởi tố 14 bị can về tội giả mạo trong công tác, 7 bị can về làm giả hồ sơ. Vụ sử dụng tài liệu giả làm hồ sơ tham gia đấu thầu, trúng 20 dự án trên địa bàn Tiền Giang và Bến Tre tại Công ty H.L. Theo đó, từ năm 2017 đến khi phát hiện (năm 2022), N.H.P, N.H.T và N.T.P đã sử dụng bằng đại học giả để Công ty H.L tham gia đấu thầu. Cả 3 người này đã bị khởi tố nhưng việc xác định về phía bị hại vẫn đang diễn ra rất khó khăn, phức tạp.