Đồng Tháp: Bổ nhiệm 160 điều tra viên công an cấp xã

Ngày 1.12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm 160 điều tra viên cho công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trong số điều tra viên được bổ nhiệm, có 34 người là điều tra viên trung cấp, còn lại là điều tra viên sơ cấp. Đến nay, 143/143 công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có ít nhất 1 điều tra viên, đảm bảo đủ số lượng theo quy định của Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, tặng hoa chúc mừng điều tra viên công an cấp xã CACC

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm điều tra viên công an cấp xã; đồng thời đề nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải thường xuyên nghiên cứu nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật. Khi thực hiện nhiệm vụ, có vấn đề khó khăn thì kịp thời báo cáo thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an cấp huyện để cho ý kiến, đảm bảo quá trình thực hiện các hoạt động tố tụng đúng quy định. Công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên quan tâm hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của điều tra viên công an cấp xã, đảm bảo quá trình thực hiện đúng quy định.



Việc bổ nhiệm điều tra viên công an cấp xã, góp phần phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở CACC

"Việc bố trí điều tra viên công an cấp xã có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và phát huy vai trò của công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở, từng bước xây dựng lực lượng công an cấp xã thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", đại tá Nguyễn Văn Hiểu nói.