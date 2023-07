Tiền Giang: Hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, 35 người bị khởi tố

Ngày 14.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Phước (Tiền Giang) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố 35 bị can (tuổi từ 16 đến 21), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, 11 bị can bị bắt tạm giam, 24 bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị can bị bắt tạm giam ngụ tại các huyện Châu Thành, Tân Phước và TX.Cai Lậy, TX.Gò Công (Tiền Giang), gồm: Lê Quốc Trường (17 tuổi), Nguyễn Minh Nhựt (18 tuổi), Nguyễn Quốc Thái (19 tuổi), Phạm Thành Long (18 tuổi), Nguyễn Lâm Chí Vũ (21 tuổi), Lê Hoàng Phúc (18 tuổi), Lê Nguyễn Vũ Luân (20 tuổi), Võ Hữu Nhân (19 tuổi), Võ Thanh Nhàn (18 tuổi), Đặng Gia Khang (20 tuổi), Đỗ Văn Phú (17 tuổi).

Lực lượng chức năng làm việc với các bị can CTV

Theo điều tra ban đầu, Huỳnh Nhựt Trường (17 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, H.Châu Thành) cho rằng Nguyễn Văn Khánh Duy (18 tuổi, ngụ xã Điềm Hy, H.Châu Thành) đăng ảnh bạn gái của mình lên mạng xã hội là không đúng nên 2 bên thách thức đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.



Ngày 12.4, Nhựt Trường và Duy hẹn đánh nhau lúc 21 giờ tại cầu Sao (H.Châu Thành) nhưng sự việc không xảy ra. Sau đó, Duy và bạn là Lê Quốc Trường nhắn tin thách thức đánh với Nhựt Trường và Lê Quốc Dương (21 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, là bạn của Nhựt Trường).

Đến ngày 17.4, Quốc Trường và Dương hẹn lúc 22 giờ đánh nhau tại cầu vượt cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (thuộc xã Phước Lập, H.Tân Phước). Để chuẩn bị cho việc đánh nhau, Duy và Quốc Trường kêu gọi nhiều người khác tham gia nhóm của mình, Duy là người trực tiếp phát hung khí, một số người tự mang.

Khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, tất cả di chuyển trên huyện lộ 43, qua cầu Kinh 3 rồi lên tỉnh lộ 867 (thuộc địa bàn H.Tân Phước). Sau đó, tất cả di chuyển qua cầu Dừa (thuộc xã Long Định, H.Châu Thành, cách cổng chào H.Tân Phước khoảng 200 m), quay trở lại nơi xuất phát rồi tự giải tán.

Trong quá trình di chuyển, những người này dùng khẩu trang che biển số xe; những người ngồi sau cầm hung khí, không đội mũ bảo hiểm, lấn trái đường, một số xe nẹt pô, la hét, vung dao tự chế khiến người đi đường hoảng sợ.

Một số bị can còn quay clip việc gây rối trật tự công cộng của mình rồi ghép nhạc, đăng lên mạng xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Phước (Tiền Giang) đã làm rõ được nhóm của Duy gồm 34 người, nhóm của Huỳnh Nhựt Trường gồm 4 người có tham gia vụ gây rối trật tự công cộng. Tang vật bị thu giữ gồm 15 loại gồm dao tự chế, 2 cây chỉa loại 2 mũi, 2 cây chĩa loại 3 mũi, 3 ống tuýp sắt, 12 xe máy, 25 điện thoại di động.