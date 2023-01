Tiền Giang: Kẹt xe trên QL60 'do thời gian đèn tín hiệu giao thông không hợp lý'?

Từ sáng 29.1, hàng ngàn người dân, ô tô và xe máy từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long… lưu thông trên QL60, qua cầu Rạch Miễu sang Tiền Giang để trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, dẫn đến QL60 bị kẹt xe kéo dài.

LÊ LANG

Lực lượng CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre luôn túc trực điều tiết giao thông. Đồng thời, phà Rạch Miễu tạm cũng hoạt động hết công suất nên cầu Rạch Miễu không bị ùn tắc, chỉ vài lúc xe đông di chuyển chậm.

Tuy nhiên, khi vừa qua cầu Rạch Miễu, lưu thông trên QL60, đoạn ngã tư QL60 với đường Ấp Bắc để ra vòng xoay Trung Lương (QL1) thì phương tiện bị ùn ứ gần 2 km. Nhiều lúc xe máy phải chen nhau nhích từng chút khiến người dân bức xúc.

LÊ LANG

Nguyên nhân của tình trạng này là thời gian của chốt đèn tín hiệu giao thông điểm QL60 với đường Ấp Bắc không hợp lý. Thời lượng đèn đỏ hơn 1 phút nhưng đèn xanh chỉ có 45 giây, trong khi lượng phương tiện từ Trung Lương vào QL60 và nội ô TP.Mỹ Tho ra Trung Lương rất vắng.

Theo ghi nhận, khoảng 16 giờ cùng ngày, lượng phương tiện hướng về TP.HCM tăng cao, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút gần 2 km để qua chốt đèn này. Nhiều tài xế xe khách rành đường đã cho xe rẽ vào đường Hồ Văn Nhánh (P.5, TP.Mỹ Tho) đi vòng để tránh dòng xe bị ùn tắc hướng ra Trung Lương.

Nhận được tin báo của Thanh Niên, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã cử cán bộ, chiến sĩ có mặt điều tiết giao thông ở chốt đèn QL60 giao nhau với đường Ấp Bắc. Khi có CSGT điều tiết, chưa đầy 10 phút, lượng xe trên QL60 đã thông thoáng trở lại.

LÊ LANG

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị chỉ tuần tra kiểm soát trên tuyến QL60, còn điều chỉnh thời gian của đèn tín hiệu giao thông thì do một đơn vị khác quản lý. Trước Tết Nguyên đán, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã đề xuất điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu cho phù hợp ở những giao lộ có nguy cơ xảy ra ùn tắc, kẹt xe nhưng sau tết vẫn còn một vài chốt đèn chưa được điều chỉnh theo lưu lượng phương tiện ngược lại.